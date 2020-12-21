Весь мир ждет Новый 2021 год и готовится попрощаться со сложным пандемическим 2020-м. Кажется, самоизоляция и вечеринка несовместимы. Но не спешите унывать. Соблюдение санитарных норм – это не причина игнорировать праздник. Креативная идея и правильная организация события поможет встретить Новый год 2021 как положено. Мы подготовили для вас несколько тем для любой компании. Вдохновляйтесь и не забывайте беречься от COVID.

Идеи для вечеринки на Новый год 2021

«Оскар»

Удаленная работа создала свои правила дресс-кода: пиджак, блузка и пижамные штаны. Верхняя часть для онлайн-совещаний, а нижняя для удобства. Почему бы не встретить 2021-й год во всей красе? Пусть образы сияют роскошью, а макияжу позавидует сама Ким Кардашьян. Квартиру можно стилизовать под торжественное событие: сияющая красная дорожка, стильная фотозона, цветочный декор и праздничное особое меню. Пора отойти от классических новогодних блюд и попробовать что-то новое и экстравагантное. Для реализации этой идеи не обязательно тратить тысячи гривен. Создать красоту вам помогут друзья и фантазия.

«Выжившие»

Уходящий год для многих был сложным. Почему бы не посмеяться над проблемами, которые уже в прошлом? Ведь впереди всех ждут новые возможности для личного развития и реализации задуманных планов. Тема диктует и стилистику вечеринки. Квартиру можно превратить в своеобразный бункер, отделить желтой лентой пространство для празднования, дополнить особым светом и костюмами спецзащиты, которые вы с удовольствием сбросите после боя курантов, оставшись в праздничных нарядах. Если настроения для просмотра новогодних программ не будет, всегда есть возможность включить любимый фильм и устроить тематический просмотр с перерывами на закуски, напитки и разговоры.

«Онлайн рейв»

Может случиться, что на Новый год вы окажетесь в одиночестве. Но это не повод расстраиваться. Ведь есть хорошая идея отпраздновать год Быка онлайн вместе с друзьями. А если ваши близкие сейчас за границей, то создается прекрасная возможность провести 2020-й не один раз! «Онлайн рейв» – это вайб вечеринок, задушевных разговоров, клубного света и любимых треков. Во время празднования вы можете разыгрывать лоты за лучший танец, добавить караоке, игру «Правда или действие», да все, что пожелаете.

«Оливье party»

Новое – это очень забытое старое. В 2020-м стилистика 90-х уже приобрела черты винтажа. Гобелены с оленями, пластинки с песнями эстрадных артистов, ветровки Adidas, салат «Оливье» уже мало кого раздражают. Только представьте вечеринку под классическое бабушкино меню, где гости в луках с 90-х танцуют под хиты «Аква Виты» и группы «Вхід у змінному взутті», в которой Потап начинал свою карьеру . Поинтересуйтесь музыкой того времени, вам будет что обсудить с друзьями!

«Лучший фильм или сериал года»

Карантин хоть и остановил на время кинопроизводство, но все же порадовал киноманов яркими премьерами. Почему бы не преобразиться в любимого персонажа если не года, то всех времен и народов. Правильная стилизация одежды позволит вам экономно распорядиться бюджетом и создать один из самых ярких воспоминаний високосного года. Если раздумываете над костюмом, напомним, какие премьеры сериалов и фильмов состоялись в 2020 году.

Как видите, карантин – не повод отказываться от веселья. Надеемся, мы вдохновили вас встретить Новый год 2021 креативно и в хорошем настроении.

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