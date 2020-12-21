Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Все, что можно представить, реально. Помни об этом. И никогда не опускай руки, даже если все окружающие говорят, что твоя идея провальная. У тебя все получится, главное – верь в себя!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

Никто не становится космонавтом случайно. Работай усерднее, ищи новые нестандартные подходы к решению задач, не останавливай саморазвитие ни на минуту. Твои мечты достойны стать реальностью.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для знака Весы говорит: не важно, в каком мире ты живешь, важно, какой мир живет в тебе. Перестань осуждать окружающих, искать чужие ошибки, жаловаться на жизненные препятствия. Займись собой. Наполняйся смыслом. Совершенствуйся. Это принесет тебе намного больше пользы, чем ты себе представляешь.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для знака Скорпион гласит: всегда помни, кто был с тобой в трудные времена. Цени людей, которые поддерживают тебя, которые всегда готовы подставить тебе плечо, которые готовы на все, чтобы ты был счастлив. Иметь такую опору в жизни – невероятный подарок от Вселенной. Не потеряй его! И будь благодарен.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

Ты получаешь от жизни только то, что решаешься попросить. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает стремительное продвижение по карьерной лестнице и удачу в амурных делах. Главное – верить в себя, свои силы. Ты достойна лучшего, не бойся повышать планку!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

Планы – ничто, планирование – все. Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для Водолеев предупреждает: если не приведешь мысли в порядок и не структурируешь свои рабочие/жизненные задачи, можешь остаться у разбитого корыта. Все в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Единственный способ сделать выдающуюся работу – искренне любить то, что делаешь. Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для Рыб предупреждает: если тебе не нравится то, что ты делаешь, лучше сменить направление. Только так ты сможешь реализоваться!

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