Классический глинтвейн: пошаговый рецепт согревающего напитка
Осенью и зимой стоит побаловать себя чашечкой ароматного глинтвейна. Немного горячего вина и пряностей согреют и тело, и улучшат настроение. Записывай классический рецепт глинтвейна и сама сделай себе праздник.
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Чтобы приготовить глинтвейн, тебе понадобится:
красное сухое вино — 1 бутылка (750 мл)
черный перец горошком — 5 шт.
гвоздика — 3 шт.
корица — 2 палочки
анис в звездочках — 1 шт.
кардамон — 1 щепотка или стручок
апельсиновая цедра — 2 полоски
молотый имбирь – 1 ч. л.
лимонная цедра — 1 полоска
розмарин — 1 веточка
сахар — 70 г
Готовим!
Все пряности сложи в кастрюльку и залей красным вином. На медленном огне, не доводя до кипения, вари вино со специями около часа. Как только от поверхности начнет подниматься пар, накрой глинтвейн крышкой и выключи огонь. Глинтвейн должен настояться как минимум 10-15 минут! Для сохранения тепла можешь укутать кастрюлю полотенцем!
Уникальность этого напитка в том, что его практически невозможно испортить! Соотношение пряностей ты можешь выбрать совершенно любое, на свой вкус.
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Создавай разнообразные сочетания ванили, корицы и других специй и получай каждый раз совершенно новый вкус глинтвейна!
Фото: pixabay.com