День Святого Николая 2020: традиции и гадания

День Святого Николая в Украине, традиционно, отмечается 19 декабря. И он на носу! Если ты уже выбрала, что подарить на День Святого Николая, предлагаем узнать несколько интересных фактов об этом светлом празднике!

В нашем материале ты найдешь информацию про традиции, гадания и приметы на День Святого Николая 2020. Это очень интересно! Кстати, на страницах Нового канала ты также можешь выбрать поздравления на День Святого Николая в стихах.

День Святого Николая: приметы

• Сколько снега на Николая, столько весной и травы будет;

• Морозный и солнечный день – будет неурожай в следующем году;

• Ясная и холодная погода – будет богатый урожай летом;

• Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

День Святого Николая: традиции

Согласно легенде, святой Николай на протяжении всего года присматривает за детишками и дарит подарки – каждому по заслугам. При этом презенты получают абсолютно все! Непослушным детям он кладет под подушку розги, а послушным – хорошие подарочки.

В Украине накануне Дня Святого Николая детишки пишут письма святому Николаю, в которых рассказывают обо всем, что хотели бы получить в подарок. Иногда малыши просто рассказывают о своих желаниях родителям, потому что верят, что те передают их слова «нужному человеку». Подробнее о том, какие традиции на День Святого Николая принято соблюдать в Украине, читай на страницах Нового канала.

День Святого Николая: гадания

• Чтобы узнать имя своего жениха, девушки берут несколько полос бересты, пишут на них понравившиеся мужские имена, скручивают эти листы, тщательно перемешивают и помещают под подушку. Утром, в День Святого Николая, сразу после пробуждения они вытаскивают одну записку, на которой записано имя суженого;

• Незамужние девушки в День Святого Николая рвут небольшую веточку вишневого дерева и ставят ее в вазу с водой. Если к весне появились цветы – свадьба не за горами;

• Если девушки хотят узнать, быть ли свадьбе в грядущем году, в День Святого Николая они берут кольцо у счастливой замужней подруги или родственницы, подвешивают его на своем собственном волосе и подносят над стаканом с водой. Согласно поверьям, если кольцо начнет медленно вращаться и ударяется об посудину – еще год сидеть в девках. А если кольцо быстро крутится и при этом не касается краев стакана, девушка может ждать скорого сватовства.

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