Сколько выходных будет на Новый год 2021? Будет ли рабочим 31 декабря в Украине? Будет ли выходным 8 января? Все эти вопросы сейчас возникают в голове у большинства, ведь самое время планировать отдых или небольшое семейное путешествие. Нам есть, чем вас порадовать!

Официальные новогодние выходные в Украине будут достаточно продолжительными из-за того, что Новый год и Рождество припадают на конец недели. Еще одна хорошая новость, отрабатывать будем только одну субботу – 16 января за 8 января.

Итак:

31 декабря, четверг, – рабочий день, сокращенный на один час.

1 января, пятница – выходной день.

2 и 3 января, суббота и воскресенье, – выходные дни.

4 и 5 января, понедельник и вторник, – рабочие дни.

6 января, среда, – рабочий день, сокращенный на один час.

7 января, четверг, Рождество, – выходной.

8 января, пятница, – выходной.

9 – 10 января, суббота- воскресенье, – выходные.

Появился отличный шанс провести больше времени с близкими, организовать прекрасное путешествие по Украине или побаловать себя ничегонеделанием.

Пусть ваши новогодние праздники продут по самому волшебному сценарию. С наступающим!

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