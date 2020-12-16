Сколько выходных будет в декабре 2020 в Украине? Будет ли рабочим 31 декабря? Будет ли выходной на Католическое Рождество? Сейчас все расскажем!

Последний месяц 2020 года побалует нас дополнительным отдыхом. Ведь уже который год Католическое Рождество в Украине имеет статус официального праздника. А значит 25 декабря – выходной! Так как эта дата выпадает на пятницу, то отрабатывать дополнительный день не нужно. А чтобы семьи подготовились к Сочельнику, рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на один час.

31 декабря останется рабочим днем, но также сокращенным. На сколько часов раньше сотрудники освободятся будет зависеть от работодателя.

Итак, выходные дни декабря 2020:

5 и 6 декабря – суббота и воскресенье,

12 и 13 декабря – суббота и воскресенье,

19 и 20 декабря – суббота и воскресенье. Не забудьте поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря!

25 декабря – Католическое Рождество, пятница,

26 – 27 декабря – суббота и воскресенье.

Поздравляем с наступающими праздниками!

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