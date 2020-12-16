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Выходные в декабре 2020: сколько будем отдыхать?

выходные в декабре 2020

Сколько выходных будет в декабре 2020 в Украине? Будет ли рабочим 31 декабря? Будет ли выходной на Католическое Рождество? Сейчас все расскажем!

Последний месяц 2020 года побалует нас дополнительным отдыхом. Ведь уже который год Католическое Рождество в Украине имеет статус официального праздника. А значит 25 декабря –  выходной! Так как эта дата выпадает на пятницу, то отрабатывать дополнительный день не нужно. А чтобы семьи подготовились к Сочельнику, рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на один час.

31 декабря останется рабочим днем, но также сокращенным. На сколько часов раньше сотрудники освободятся будет зависеть от работодателя.

выходные в декабре 2020

Итак, выходные дни декабря 2020: 

5 и 6 декабря – суббота и воскресенье,

12 и 13 декабря – суббота и воскресенье,

19 и 20 декабря – суббота и воскресенье. Не забудьте поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря!

25 декабря – Католическое Рождество, пятница,

26 – 27 декабря – суббота и воскресенье.

Поздравляем с наступающими праздниками!

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