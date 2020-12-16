Приближается Новый год 2021, а это значит, что все хозяйки заняты поиском крутых рецептов к праздничному столу. Ведь, скорее всего, большинство будет встречать год Быка именно дома – у себя или у кого-то из друзей или родных. Карантин никто не отменял. А какой же новогодний стол без десертов? Мы подготовили для тебя ТОП-3 новогодних десерта, которые легко можно приготовить дома, чтобы порадовать себя и гостей сладеньким на праздник.

Рождественское полено

Хотите покорить гостей в Новогоднюю ночь? Тогда включайте режим отчаянной домохозяйки и приступайте к приготовлению традиционного французского торта – бюш де Ноэль в форме рождественского полена.

Рождественское полено: ингредиенты

Кофейный крем

Белок 4-х больших яиц

Сахар – 1 ст.

Несоленое сливочное масло – 24 ст. л. (330 гр.)

Сухой растворимый кофе – 2 ст. л.

Ром или бренди – 2 ст. л.

Шоколадный Женуаз – 1 корж

Марципан

Миндальное паста – 220 г

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Светлый кукурузный сироп – 3-5 ст. л.

Декорирование

Какао-порошок

Красный и зеленый пищевой краситель

Сахарная пудра

Шоколадный бисквит Женуаз

Яйца – 3 шт.

Яичные желтки – 3 шт.

Щепотка соли

Сахар – 3/4 ст. л.

Мука для тортов – 1/3 ст. л.

Кукурудзяниий крахмал – 1/3 ст. л.

Алкализированное какао – 1/4 ст. л.

Готовим рождественское полено пошагово:

Чтобы приготовить шоколадный бисквит Женуаз, установите решетку на среднем уровне духовки и разогрейте духовку до 200°С. Наполните кастрюлю среднего размера водой наполовину и доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы вода медленно кипела. В чаше взбейте яйца, желтки, соль и сахар. Поставьте чашу над кастрюлей с кипящей водой и аккуратно взбивайте, пока смесь не нагреется примерно до 37°С (проверьте пальцем). Поставьте чашу в миксер с насадкой венчик и взбейте на средней скорости, пока яичная смесь не остынет (потрогайте миску) и увеличится в объеме в три раза. Просейте 1/3 мучной смеси в чашу со взбитыми яйцами. С помощью силиконовой лопатки вмешайте муку, перемешивая равномерно и соскабливая ее со стенок и дна чаши, чтобы она не скапливалась и не образовывала комки. Точно так же вмешайте еще 1/3 мучной смеси, а затем всю мучную смесь. Выложите тесто в подготовленную форму и выровняйте поверхность. Выпекайте Женуаз примерно 10-12 минут, или пока бисквит хорошо не поднимется и не станет плотным на ощупь. С помощью небольшого ножа отсоедините бисквит от бортиков формы. Выложите корж на решетку и дайте ему остыть прямо на бумаге. Снимите бумагу, когда бисквит остынет. Чтобы приготовить масляный крем, взбейте яичные белки и сахар в миске миксером. Поставьте массу на кастрюлю с кипящей водой и аккуратно взбивайте, пока сахар не растворится и яичные белки не станут горячими. Поставьте чашу в миксер и взбивайте венчиком на средней скорости, пока масса не остынет. Поменяйте венчик на насадку-лопатку, добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать, пока крем не станет однородным. Растворите кофе в алкоголе и добавьте в крем. Выложите бисквит из формы и снимите бумагу. Переверните его на чистый лист бумаги. Смажьте бисквит половиной масляного крема. Помогая себе бумагой, скатайте бисквит в плотный рулет. Переложите на противень и поставьте в холодильник минимум на 30 минут или пока крем не застынет. Остатки масляного крема оставьте для того, чтобы украсить полено. Чтобы приготовить марципан, смешайте миндальную пасту с 1 ст. л. сахарной пудры и взбейте на низкой скорости, пока пудра почти не впитается. Добавьте остатки сахарной пудры и перемешайте, пока смесь не станет похожа на мелкую крошку. Добавьте половину кукурузного сиропа и продолжайте перемешивать, пока марципан не начнет лепиться, как снежок. Если нужно, добавьте кукурузный сироп. Переложите марципан на рабочую поверхность и месите до получения однородной массы. Чтобы сделать марципановые грибы, скатайте 1/3 часть марципана в цилиндр длиной 15 см. И разрежьте на кусочки длиной 2,5 см. Из половины кусочков сформируйте шарики. Из стеблей и шариков-шляпок сделайте грибочки и посыпьте какао-порошком. Чтобы сделать листья падуба, в остатки марципана добавьте зеленый краситель и сформируйте длинный цилиндр. Расплющите задней частью ложки, затем отделите марципан от рабочей поверхности шпателем. Вырежьте ромбы, чтобы получились листочки. Чтобы сделать ягоды падуба, вмешайте красный краситель в крохотный кусочек марципана. Скатайте из него маленькие шарики. Чтобы сделать шишки, замесите какао-порошок в остатки марципана. Разделите пополам и сформируйте два конуса. Нарежьте стороны конусов кончиками ножниц. Разверните торт. Обрежьте концы по диагонали, начиная разрезать примерно в 5 см от каждого конца. Установите отрезанный кусок сверху на полене. Покройте полено масляным кремом. Проведите по поверхности крема вилкой, чтобы она была похожа на кору дерева. Переложите полено на тарелку и украсьте марципаном. Присыпьте полено небольшим количеством «снега» в виде сахарной пудры. Можно подавать!

Новогодние брауни

Даже самый простой шоколадный брауни можно сделать новогодним. Стоит только порезать его в форме треугольничков и украсить – сделать из них елку или оленя. И праздничное настроение гарантировано!

Новогодние брауни: ингредиенты

Сливочное масло – 220 г + дополнительно для смазывания форм

Сахар – 1,5 ст. л.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Мука – 1 ст. л.

Какао-порошок – 0,5 ст. л.

Мелкая соль – 1 ч. л.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.

Темный шоколад в гранулах стандартного размера – примерно 340 г

Жевательные конфеты со вкусом шоколада – 16 шт.

Красные или коричневые шоколадные драже в сахарной глазури – 16 шт.

Ванильное вафельное мини-печенье – 16 шт.

Мини-маршмеллоу – 16 шт.

Мини-гранулы темного шоколада – примерно 1 ч. л.

Карамельные мини-трости (длиной примерно 6 см) – 32 шт.

Готовим новогодние брауни пошагово:

Разогрейте духовку до 175°С. Смажьте сливочным маслом дно и стенки двух круглых форм для коржей диаметром 20 см. Вырежьте из пергаментной бумаги два круга диаметром 20 см. И застелите ими дно формы. В миске среднего размера смешайте сливочное масло, сахар, ваниль и яйца. В другой миске смешайте венчиком муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте до полного смешивания. Вмешайте 1 ст. л. шоколадных гранул стандартного размера и разлейте тесто по подготовленным формам, разглаживая его поверхность. Выпекайте, пока по краям не начнет образовываться корочка, края должны отходить от стенок формы, а зубочистка, вставленная в центр коржа, должна выйти чистой, 35-40 минут. Тем временем разрежьте вдоль пополам половину жевательных конфет. Пальцами придайте каждой половинке каплевидную форму, чтобы получились уши оленя. Растопите 2 ст. л. оставшихся шоколадных гранул обычного размера в микроволновой печи в течение 20 секунд. С помощью капли растопленного шоколада приклейте красные драже к каждой ванильной вафельной печеньке, чтобы сделать носы. Разрежьте каждый мини-маршмеллоу пополам поперек. Вставьте по одной шоколадной мини-грануле заостренным концом в плоскую, разрезанную сторону каждого куска маршмелоу, чтобы сделать глаза. Когда брауни остынет, разрежьте каждый на 8 равных треугольников. С помощью кондитерского шпателя или лопатки для торта выложите треугольники из формы. Затем сложите все детали. И теперь у вас есть свои праздничные олени!

Пряничные человечки

Нет большей классики на новогодне-рождественском столе, чем пряничные человечки. Они всегда радуют детей и взрослых, а еще их весело готовить всей семьей. Ответ на вопрос, что приготовить из десертов на Новый год 2021, становится достаточно очевидным.

Пряничные человечки: ингредиенты

Мука – 2 ст. л. + дополнительно для работы

молотый имбирь – 1 ст. л.

Молотая корица – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

молотый душистый перец – 1/4 ч. л.

Тертый мускатный орех – 1/4 ч. л.

Разрыхлитель теста – 1/4 ч. л.

Мелкая соль – 1/4 ч. л.

Сливочное масло – 55 г

Сахар-песок – 0,5 ст.

Мелисса – 1/4 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 220 г

Сухой яичный белок – 1/4 ст.

Пищевой краситель желаемого цвета

Жевательные мармеладки куполообразной формы – 8 шт.

Готовим пряничных человечков пошагово:

В миске среднего размера тщательно смешайте венчиком муку, имбирь, корицу, соду, душистый перец, мускатный орех, разрыхлитель и соль. В большой миске миксером взбейте сливочное масло и сахар до получения белой пышной массы, около 3-х минут. Вмешайте мелису, а затем яйцо. Уменьшите скорость миксера и постепенно вмешайте мучную смесь, чтобы замесить тесто, затем увеличьте скорость и взбивайте, чтобы хорошо смешать все ингредиенты, и у вас получилось липкое тесто. Разделите тесто пополам, сформируйте два диска и заверните каждый в полиэтиленовую пленку. Положите в холодильник минимум на два часа или на ночь. Затем с помощью специальных формочек вырежьте человечков. Выпекайте печенье в духовке, поменяв противни местами и повернув их другой стороной в середине выпекания, пока оно не станет слегка твердым на ощупь, но не потемнеет, примерно 12 минут. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Остудите печенье в течение 5-ти минут на противнях, затем переложите на решетку, чтобы полностью остудить перед нанесением глазури. В большой миске смешайте сахарную пудру и белок. Добавьте 3 ст. л. воды и взбейте вручную до загустения глазури. Глазурь должна быть белой и густой, но не пышной и без пузырьков воздуха. Разложите глазурь по разным мискам и подкрасьте в желаемые цвета. Положите глазурь в кондитерские мешки и обрежьте углы до нужного размера. Украсьте глазурью печенье, разрисовав человечков. Есть можно даже с бокалом шампанского в полночь!

Хорошего новогоднего застолья!

Фото: IStock

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