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Что подарить на День святого Николая? Идеи презентов

день святого николая

День святого Николая уже на пороге! В ночь на 19 декабря под подушки детей и близких подкладывают подарочки. Традиционно в ходу сладости и мандарины… Но мы предлагаем добавить креативности и подготовить более оригинальные и индивидуальные презенты. Не мучься вопросом, что подарить на День святого Николая. Читай нашу подборку и вдохновляйся:

 Подарки на День святого Николая:
книги

идеи подарков на День святого Николая

Комиксы, раскраски, энциклопедии, романы, детские книги с 3D картинками, развивающие книги… Уверены, ребенок оценит твое внимание и красочное оформление подарка. Благо, книжные магазины могут похвастаться невероятно большим выбором.

 Подарки на День святого Николая:
планер

что подарить на день святого николая

Красивых дневников, блокнотов или планеров никогда не бывает много. Туда можно записывать и самые сокровенные мысли, и разрабатывать план покорения Вселенной. Огромный плюс – креативные обложки: мягкие, деревянные, пушистые, кожаные, с надписями, с блестками или классические однотонные. Планер – очень полезный подарок, который будет напоминать владельцу о тебе. Ведь он всегда под рукой!

 Подарки на День святого Николая:
путешествие

день святого николая

Мечтаете об отдыхе всей семьей? Отличным подарком на Николая станет поездка по Украине. Новые впечатления, новые общие воспоминания и, конечно, много фотографий.

 Подарки на День святого Николая:
спортивное снаряжение

что подарить на День святого николая

Зима – время веселья и развлечений! А значит, игр на улице. Дети будут рады получить в подарок на День святого Николая спортивное снаряжение: санки, сноуборд, лыжи, набор для хоккея, снеголепку…  Не забудьте добавить к подарку еще варежки и теплые носки!

Подарки на День святого Николая:
настольные игры

идеи подарков на день святого николая

Настольные игры – это универсальный подарок, который собирает вместе семью, сближает и оставляет прекрасные воспоминания. Ты сможешь легко подобрать игру под интересы и увлечения близких, ведь игр на рынке огромное количество. Не упусти шанс создать еще одну семейную традицию.

Подарки на День святого Николая:
одежда

день святого николая

Предновогодний период – это время экспериментов и веселья. Подари другу к празднику Николая свитер с праздничным узором или принтом.  А если в твоей компании скептически относятся к новогодней атмосфере, то можно устроить конкурс на самый странный новогодний свитшот. Точно будет весело!

Подарки на День святого Николая:
домашние мелочи

день святого николая

Подарки в стиле хюгге станут уместным дополнением в домах твоих друзей или родителей! Хюгге – это философия счастья и создание максимального комфорта вокруг. Такие вещи будут радовать глаз, нести в себе маленькую тайну и воспоминания! Неплохо было бы создать набор своими руками. Основные элементы датского хюгге-декора – это свечи, коврик, торшер, подушки или чайный набор.

Подарки на День святого Николая:
игрушки

день святого николая

Идеальный подарок для всех детей! Посмотри, от каких занятий ребенок получает огромное удовольствие: рисует, складывает пазлы, моделирует одежду, красит куклам лицо, танцует, поет… Под каждое из этих увлечений можно подобрать игрушку, которая будет развивать талант ребенка. Будут счастливы все!

Не забывай, что подарки – это прекрасно, но больше всего близкие ценят внимание и время, проведенное вместе.

Фото – iStock

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