Роскошно украсить комнату к Новому году 2021 не так сложно, как кажется. Добавь немного искусственного снега, чуть-чуть гирлянд, свечей, новогодних музыкальных хитов для настроения… Сложно представить финальный результат преображения своей комнаты? Выбирай из этой фотоподборки идею новогоднего декора. И отрывайся по полной!

Как украсить комнату к Новому году:

гирлянда и новогодняя мишура

Блестящий “дождик”, снежинки, звезды, фотографии лучших моментов за год… Нанизывай на леску или ниточку и прикрепляй одной стороной к потолку или карнизам. Создавая гирлянды, выбери один базовый цвет. К примеру, цвет 2021 года Белого Металлического Быка – беж и металлик. Микс четырех и больше цветов только все испортит. К слову, снежинки можно вырезать вместе с детьми или крестниками. Они будут в восторге!

Как украсить комнату к Новому году:

сладкий уголок

Вкусные подарочки, имбирные прянички, шоколадные Санта Клаусы или елочные шарики… Да, у тебя может быть уголок новогодней скорой помощи. Чтобы было все готово, когда захочется потянуться за конфеткой во время просмотра фильма «Один дома».

Как украсить комнату к Новому году:

елка своими руками

Елка – это, конечно, символ Нового года. Но не обязательно приносить в комнату дерево. Экоактивисты уже давно используют импровизированные “елочки”: украшают веточки, создают из книг, шишечек, дождика…

Как украсить комнату к Новому году:

«зимние пейзажи» на окнах

Во время новогоднего декорирования комнаты не забудь про окна и подоконники. Зимнюю красоту можно создать с помощью искусственного снега и трафарета, елочных игрушек, снежинок, гирлянд и свечей. Вдохновляйся!

Веселых праздников!

Фото – iStock

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