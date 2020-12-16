2021-й – год Белого Стального Быка. Как утверждают астрологи, это животное должно принести много положительного для всех знаков зодиака после непростого года. Читай наш китайский гороскоп на 2021-й по году рождения и узнай, каким будет для тебя новый год и что принесет его сильный хозяин.

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Быка (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Поздравляем всех, кто родился в год Быка, ведь 2021-й – это ваш год! Фактически, вы можете считать и себя хозяевами на ближайшие двенадцать месяцев. Удача на вашей стороне, а поэтому с нового года начинайте реализовывать самые смелые планы. А для этого просмотрите все, что делается в вашей жизни и решитесь на коррективы. Большой Бык защитит вас от невзгод, но планирование и анализ никто не отменял. Животное 2021 – очень темпераментное, поэтому не стоит его злить. Вы же не хотите попасть Быку на рога.

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для Тигров 2021 должен стать настоящим отдыхом перед тяжелой работой, которая ждет их в будущем году. Хорошее настроение и положительные мысли – залог вашего ментального здоровья. Поэтому вы должны находить время для себя, своих родных и близких. Вспомните о хобби, которые давно откладывали. Бык и Тигр обычно не контактируют в природе, но это не мешает вам подружиться с хозяином этого года. Возможно, именно близость с теми, кто родился в год Быка, принесет вам удачу. Как у Тигров есть полоски, так и в новом году их ждет полосатая дорожка. Хорошо, что они не делятся на черные и белые, а более яркие. Таким будет и год для Тигров!

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Кролика (Кота) (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Для всех Кроликов (Котов) 2021 год станет испытанием, ведь им, таким маленьким, нужно будет не потеряться среди великанов. Поэтому вам стоит громко о себе заявить на работе и в личной жизни. Не бойтесь высказывать свое мнение, даже если ваш начальник родился и год Быка. Нужно иметь сильную позицию и смело ее продвигать. В любовных делах Кроликов (Котов) ждет затишье. Но не воспринимайте это как нечто плохое. Напротив, уделите больше времени саморазвитию – изучите новый язык или освойте нужный скилл.

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Дракона (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Полетать в прошлом году удалось немногим, даже Драконам. И пока ситуация с перелетами напряженная, советуем исследовать собственную страну. У нас столько прекрасных мест для отдыха и туризма. Возможно, год Быка подарит Драконам другие крылья – крылья любви! Астрологи советуют открыться для новых знакомств, а также внимательно присмотреться к постоянному окружению. Вдруг вы кому-то очень нравитесь, но он или она просто не решаются открыть свои чувства. Вперед, за любовью!

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Змеи (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Быки могут опасаться Змей, поэтому в 2021 году вам нужно наладить отношения с хозяином года! Используйте свой острый язык себе во благо, договорившись о важном сотрудничестве или попросив прощения за те моменты, в которых были неправы. Быку важно видеть вашу честность и преданность, чтобы он смог принести вам в новом году то, чего вы заслуживаете. Перестаньте ныть и требовать что-то у Вселенной, встаньте и сделайте это самостоятельно! Только тогда вы почувствуете истинный кайф.

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Лошади (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Для тех, кто родился в год Лошади, в 2021-м особенно остро встанет финансовый вопрос. Но беспокоиться не стоит, если вы работаете настойчиво и со всей отдачей. Бык – животное не скупое, а потому поделится с вами своими сокровищами. Главное – потом правильно ими распоряжаться, показав пример другим знакам зодиака. Вас ждет стабильность как дома, так и на работе. Входите в этот год так, как хотите его провести – полными сил и энергии, на позитиве, с близкими рядом. Забудьте о распрях и недоразумениях, потому что вы на Коне!

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Козы (Овцы) (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 2015)

В этом году людей, родившихся в год Козы (Овцы), ждут грандиозные перемены. Возможно, самое время задуматься о переезде в другую страну. Или хотя бы получить ту визу в США, о которой так давно мечтаете. Астрологи считают, что вам пора серьезно задуматься о том, что вы делаете со своей жизнью. Если вас все устраивает, ставьте новые цели и достигайте их. А если что-то не так, срочно разрабатывают новый план действий. В личной жизни у Козы (Овцы), у которых есть пара, особых изменений не предвидится, а вот одиночкам стоит присмотреться к людям, которые рядом. Может, вы первыми проявите инициативу?

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Обезьяны (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Активные Обезьянки, для вас есть хорошие новости! Ведь год Быка станет для вас не просто удачным, а чуть ли не лучшим за последние несколько! Отбросьте все эмоции и принимайте взвешенные решения, тогда успех гарантирован. Также вас ждет денежное вознаграждение, скорее всего, это произойдет летом, поэтому запаситесь терпением. Астрологи обещают вам пополнение в семье, и даже если вы пока не планируете обзаводиться детьми, они точно появятся у ваших близких родственников. В личной жизни – полный аншлаг. Будут и свидания, и поцелуи под луной, и даже (возможно!) свадьба. Какой станет ваша лавстори, решать только вам!

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Петуха (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петух – ранняя птица, а потому и все хорошее в новом году тоже начнет появляться довольно рано. Как только вы выйдете из режима новогодне-рождественских праздников, на вас посыплется любимая работа и новые челленджи. Для карьеристов это будет мечта, а не год. Ведь появится возможность реализоваться по полной. Но не стоит забывать и о семье. Близкие зарядят силой, энергией и позитивом, которую так ценит Белый Стальной Бык!

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2004, 2018)

Собакам в 2021 году нужно перестать на всех рычать. Возможно, стоит пойти к психологу, чтобы разобраться со старыми травмами и проблемами. Ведь год Быка потребует много сил в работе и личных делах. Поставьте себе четкие рамки: сколько времени вы готовы уделить карьере, а сколько хотите оставить на себя и свою семью. В 2021 году вам нужно беречь нервы! Поверьте, личная жизнь тоже выиграет от этого.

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Свиньи (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Вы должны быть единственной Свинкой в этом году! Это мы так намекаем, чтобы вы следили за тем, никто ли не собирается подложить вам свинью. Через 2020 год люди на стрессе, а потому порой не всегда понимают последствия своих действий. Будьте внимательны в работе и дома, чтобы не случилось никаких казусов! В целом год Быка 2021 принесет вам облегчение, ведь вы просто обязаны начать то, что давно откладывали. Дело не в деньгах, а в том, чтобы получать удовольствие от того что делаешь

Восточный гороскоп на 2021 для тех, кто родился в год Крысы (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Год Крысы прошел, но это не значит, что следующий для вас будет неудачным. Ведь каждый хозяин года по китайскому календарю с благодарностью относится к работе, которую провел его предшественник. С Быком вы не друзья, но точно коллеги, поэтому рассчитывайте на его хорошее настроение и благодарность. В 2021 году Крысам стоит уделить больше времени релаксу и отдыху, хватит непрерывно добиваться всех целей. Это отнимает слишком много жизненной энергии, ее важно восстанавливать. Попробуйте сосредоточиться на личной жизни. Зачастую в тяжелом рабочем графике мы забываем о второй половинке или детях. Они соскучились по вам и хотят вашего участия в их жизни.

Фото: istock

Читай также:

Китайский гороскоп на 2020 год по году рождения

Финансовый гороскоп на 2020