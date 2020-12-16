Ломаешь голову, что подарить любимому на Новый год 2021? Мы поможем тебе выбрать идеальный подарок. Во-первых, запиши его увлечения, подумай, что приносит ему радость. Так ты сузишь круг поиска. А если ты еще очень мало о нем знаешь, не переживай. Мы заранее подготовили 5 вариантов классных новогодних презентов для любимого мужчины. А что подарить родителям и подруге на Новый год ты уже знаешь.

Что подарить мужчине на Новый год 2021?

Для путешественника

Если твой мужчина любит путешествовать, мечтает побывать на Северном Полюсе или погладить кенгуру в Австралии, ему однозначно понравится скретч-карта мира. На ней он сможет отмечать места, которые уже посетил, и расставлять разнообразные пометки в точках, которые планирует покорить в ближайшем будущем.

Что подарить мужчине на Новый год 2021?

Для спортсмена

Водонепроницаемые наушники – крутой подарок для любителя спорта. С таким «умным» гаджетом твой любимый сможет ставить личные рекорды в бассейне под любимые треки. Эти наушники подойдут и для пробежки, и для тренировок в спортзале, и даже для отдыха в ванной.

Что подарить мужчине на Новый год 2021?

Для меломана

Если ты хорошо знаешь музыкальные вкусы своего мужчины, подари ему билеты на концерт любимой группы или музыкальный фестиваль. не ограничивайся только Украиной. Музыкальное путешествие на рейв в другую страну ему точно запомнится. Тем более, вы сможете провести время вместе в этом мини-отпуске.

Что подарить мужчине на Новый год 2021?

Для стиляги

Твою любимый следит за своим стилем? Тогда он оценит хороший галстук, ремень или необычные запонки. Сейчас парни позволяют себе больше экспериментировать с одеждой. Так что есть возможность приятно удивить его оригинальным, но стильным подарком.

Что подарить мужчине на Новый год 2021?

Для гаджетомана

Внешний жесткий диск или портативное зарядное устройство Power Bank – универсальный и полезный подарок для любителей технических новинок. При выборе обрати внимание на его емкость – чем больше она будет, тем лучше! Впрочем, размер тоже играет немаловажную роль, ведь эти гаджеты носят с собой.

И не забывай, что самый главный секрет успеха любого подарка – это любовь! Ты же его половинка, а, значит, точно знаешь что ему нужно, даже если он сам об этом еще не догадывается.

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