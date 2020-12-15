Каждый из вас наверняка тоже хоть раз, но поддался соблазну, и принес-таки домой авокадо! Принес и задумался – а что же теперь с ним делать? Мы-то привыкли чаще всего этот фрукт видеть в роллах или суши! А вот что можно приготовить из него быстро и без особых дополнительных ингредиентов дома? Чтобы облегчить тебе поиски рецептов, мы собрали пятерку самых простых в нашей подборке. Так что записывай: что можно быстро и просто приготовить из авокадо!

Самый простой рецепт — разрезать авокадо пополам, удалить косточку, сбрызнуть свежим лимонным соком, посолить и посыпать черным перцем. Есть такой авокадо надо ложечкой, просто выковыривая мякоть из лодочки-кожуры. Но есть и другие способы употребления этого фрукта!

Авокадо – отличный и очень полезный ингредиент для приготовления разнообразных смузи и детокс-йогуртов. Например, смузи из авокадо, спаржи, шпината, брокколи, яблок и киви. Возможно, они не самые вкусные, но очень полезные!

Холодный суп с авокадо и помидорами

Тебе понадобятся:

2 больших авокадо

1 зеленый перец

сок половинки лимона

1 большой спелый помидор

половина маленькой луковицы

3 веточки зеленого лука

300 мл йогурта без добавок

1 литр томатного сока

Очисти авокадо от кожуры и косточки. Перец избавь от сердцевины, разрежь на 4 части. Сложи в блендер мякоть авокадо, перец, помидор, лук и измельчи все. Добавь туда 0,5 литра томатного сока, снова включи блендер.

Рецепт штруделя из яблок

Перелей суп из блендера в большую кастрюлю, добавь остаток томатного сока и йогурт, хорошо перемешай. Поставь в холодильник примерно на час. Есть этот суп нужно в холодном виде! Перед подачей на стол можешь украсить сверху зеленью.

Салат с яйцами и авокадо

Тебе понадобятся:

1 авокадо

3 вкрутую сваренных яйца

половинка маленькой красной луковицы

2 средних маринованных огурца

1 чайная ложка желтой горчицы

соль и черный перец по вкусу

Авокадо очисти от кожуры и косточки. Мелко порежь лук. Огурцы натри на мелкой терке. Яйца разомни вилкой, добавь мякоть авокадо и перемешай. Добавь измельченный лук, горчицу, посоли и поперчи. Хорошо все перемешай. Заправить такой салат можно майонезом, турецким йогуртом или любым другим соусом на твой вкус. Приятного аппетита!

Гуакамоле

Гуакамоле — это мексиканский густой соус-закуска. Подается на стол чаще всего с хрустящими чипсами начос, но в крайнем случае их можно заменить обычными гренками.

Существуют разные способы приготовления гуакамоле, но классический рецепт — с авокадо и лаймом.

Тебе понадобятся:

4 авокадо

1 лайм (для сока)

50 г зелени кинзы

2 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

соль и черный перец по вкусу

Разрежь авокадо пополам, убери косточку. Ложкой выбери всю мякоть и выложи её на отдельную тарелку. Мелко нарежь чеснок и добавь в миску с авокадо. Туда же вылей сок лайма. Тщательно разомни эту массу вилкой или воспользуйся блендером до кремообразного состояния. Нарежь кинзу и добавь в гуакамоле. Готово! Приятного аппетита!

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