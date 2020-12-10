Белая Металлическая Крыса принесла с собой мешочек с монетками многим знакам зодиака. Но некоторым за него придется изрядно побороться. Читай финансовый гороскоп на 2020 год по знакам зодиака на сайте Нового канала и узнай, какими будут твои финансовые дела в 2020 году!

Финансовый гороскоп на 2020 год: Овен (21 марта – 20 апреля)

Год Белой Металлической Крысы не обещает больших успехов зимой-весной, но ближе к осени ситуация изменится. Финансовый гороскоп на 2020 год для Овнов предупреждает, что нужно бережнее относиться с деньгами.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Телец (21 апреля – 21 мая)

Предлагают спор на большую сумму? Соглашайся! Наклевывается покупка недвижимости с подозрительно привлекательными скидками? Не сомневайся, бери! В год Белой Металлической Крысы доверяй своей интуиции, она тебя точно не подведет! Самый удачный месяц 2020 года – январь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – табу! Финансовый гороскоп на 2020 год для Близнецов предупреждает, что к деньгам необходимо относиться практичнее. Например, не стоит сломя голову бежать в магазин, как только на горизонте замаячила табличка «Скидки».

Финансовый гороскоп на 2020 год: Рак (22 июня – 22 июля)

Даже не думай пускать на самотек эти проекты. Над ними необходимо продолжать работу, дополнять новыми идеями. Иначе все усилия сдуются как воздушный шарик. Самый удачный месяц 2020 года – февраль.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Лев (23 июля – 22 августа)

Не упусти свой шанс, хватайся за каждую возможность! А если верить финансовому гороскопу на 2020 год для Львов, их будет немало!

Финансовый гороскоп на 2020 год: Дева (23 августа – 23 сентября)

В финансовом гороскопе на 2020 год для Дев есть важное предупреждение: процветающее материальное положение может ослабить твое стремление к дальнейшему развитию. Не поддавайся! Самый удачный месяц 2020 года – март.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Весы (24 сентября – 23 октября)

Во второй половине года тебя ждет немалый финансовый взлет, после чего негативные мысли сами исчезнут из твоей головы. Держись! Самый удачный месяц 2020 года – август.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Финансовый гороскоп на 2020 год для Скорпионов говорит, что уже к лету положение стабилизируется: расходы не будут превышать доходы, появится дополнительный денежный приток. Самый удачный месяц 2020 года – декабрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В первой половине года ты и вовсе можешь сорвать большой куш – выиграть в лотерее или же получить щедрый подарок от дальнего родственника. Самый удачный месяц 2020 года – апрель.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе будут завидовать! А все потому, что в год Белой Металлической Крысы Козероги станут настоящими везунчиками в финансовом плане.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Водолей (21 января – 18 февраля)

Вторая половина года, если верить финансовому гороскопу на 2020 для знака Водолей, будет о-о-очень прибыльной! Самый удачный месяц 2020 года – ноябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебя ждет самое настоящее денежное цунами! Самый удачный месяц 2020 года – июль.

Фото: IStock

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