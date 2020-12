Афиша событий: Топовые киевские концерты второй половины декабря

В этом сложном и напряженном году мы все соскучились по живым выступлениям музыкантов. Поэтому декабрьские концерты артистов, безусловно, станут отличным подарком под елку как себе, так и близким людям.

Концерт ONUKA

12 декабря Ната Жижченко и ее музыкальный проект ONUKA станут гостями зимнего городка Osocor Winter Village и дадут концерт прямо на ледовой арене. Их музыка — это искусное сплетение электроники и этно, песни, вызывающие восторг не только у нас, украинцев, но и у меломанов всего мира.

Такая любовь слушателей и исключительный успех — заслуга создателей ONUKA: самой Наты, которая, в детстве получив от дедушки свирель, выросла и стала переосмысливать и прославлять украинский фольк, и Евгения Филатова, одного из самых успешных и талантливых саунд-продюсеров Украины, заботящемся о современном звуке проекта.

Merry Swinging Christmas

За 10 дней до Нового года волшебная Анико Долидзе в сопровождении джазового оркестра подарит гостям праздничный вечер под названием Merry Swinging Christmas. Знакомые всем с детства композиции Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I’l be home for Christmas и другие прозвучат в этот вечер в классических свинговых аранжировках и по-особенному тепло.

Музыкальный моноспектакль «Feelings» от Надежды Мейхер

Украинская певица и поэтесса Надежда Мейхер 23 декабря подарит фанатам не просто концерт, а чувственный и эстетский моноспектакль.

На нем артистка предложит утонуть в прекрасной мировой музыке и услышать и прочувствовать авторские стихи звезды. «New York, New York», «Besame mucho», «Сіла птаха», «Feelings» и еще много знакомых с первой секунды хитов прозвучат 23 декабря.

Концерт группы «Братья Гадюкины»

Попасть на концерт легендарных «Братьев Гадюкиных» — что может быть прекраснее в канун Нового года? Ведь это группа, чьи стебные песни с неповторимым галицким колоритом сформировали украинскую музыку и стали бесспорными хитами. Да-да, это те самые «Файне місто Тернопіль», «Звьоздочка моя», «Карпати», «Наркомани на городі» и многие другие, и вы обязательно услышите их 30 декабря.

Праздничный концерт Оли Поляковой

Звездной гостьей и хедлайнером новогоднего праздника в резиденции отдыха Osocor Residence станет сама Оля Полякова. Эпатажная и искренняя, яркая и впечатляющая — голосистая украинская певица, которую уже называют иконой поп-музыки, споет свои хиты 31 декабря.

А это значит: кроме новогодней атмосферы, фуд-кортов, баров и насыщенной развлекательной программы, вас будет ждать ее невероятное шоу с яркими номерами и масштабными декорациями.

