Как сделать игрушки на елку своими руками? Вариантов масса! Оригинальные идеи, как сделать елочные игрушки в домашних условиях – далее в материале!

Начинается предновогодняя суета, и главная ее героиня – елка, которая вот-вот появится в домах миллионов семей. Мы рекомендуем самый экологичный вариант – живую елку в горшке. На Новый год ее можно нарядить красивыми эко-игрушками, а весной высадить на своем участке или в парке. Такая елочка не осыпается и наполняет дом хвойным ароматом.

Елочные игрушки из цитрусовых

Чтобы сделать такой декор, тебе понадобятся: апельсины, лимоны, грейпфруты, бадьян, палочки корицы, ленты, бусины, веточки хвои, клей. Порежь цитрусовые тонкими слайсами и суши в духовке при низкой температуре около двух часов. После этого в каждом кружочке проделай отверстие и протяни ленту. Ленту можно украсить бусинами. На цитрусовую основу можно приклеить палочки корицы и бадьян, бант из ленты или веточки хвои.

Украшения из орехов, шишек, желудей

Для такого декора просто покрой орехи и шишки серебристой краской или блестками. Прикрепи петельки из лент или бечевки к основанию игрушки, чтобы повесить ее на елку.

Рождественский венок из пробок

Пробки из-под винных бутылок можно превратить в настоящий новогодний шедевр. Для основы венка тебе понадобится толстая проволока, которую нужно скрутить в кольцо, а с помощью тонкой и легко гнущейся проволоки прикрепи к кольцу-основе пробки, еловые веточки, шишки и ленты.

Ароматные украшения из имбирных пряников

Этот вариант подходит для хозяек и любителей домашней выпечки. Испеки пряники в форме человечков, звезд, снежинок или зверушек, например, символа 2021 года – Быка. Проделай в пряниках отверстия для лент. Раскрась с помощью кондитерских карандашей, протяни ленты или нити и развесь на елке.

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