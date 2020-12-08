Печенье на День Святого Николая: рецепт с глазурью от «Ревизора»
Каждый хочет найти под подушкой подарки от Святого Николая. Еще есть время создать магическую атмосферу дома. Испеките со своей малышней печенье-звездочки. Поверьте, этот процесс будет чрезвычайно увлекательным. Фигурные сладости наполнят ваш дом ароматом и ожиданием праздника.
Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова делится своими детскими воспоминаниями накануне Дня святого Николая.
– Обожала, когда мы с бабушкой пекли булочки, – говорит Юля. – Больше всего я любила их с маком. Сейчас вспоминаю этот невероятный аромат… Даже настроение было приподнятым и каким-то магическим. Рекомендую и вам сегодня с детьми провести весело время и испечь праздничное печенье. Рецепт простой, а «звездочки» получаются очень вкусными.
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Печенье на День Святого Николая: ингредиенты
- 3 белка
- 300 г миндальной муки
- 250 г сахарной пудры
- 2 ч. л. корицы
- сок ½ лимона
- 1 щепотка соли
- сахарный песок
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Печенье на День Святого Николая: ингредиенты для глазури
- сок ½ лимона
- 100 г сахарной пудры
- 1 белок
- 1 форма-выемка в виде звезды
Готовим печенье на День Святого Николая пошагово!
Как приготовить тесто для печенья на День Святого Николая:
1. Взбей в пену белки со щепоткой соли. Отставь;
2. В миске смешай миндальную муку, сахар, корицу и лимонный сок;
3. Осторожно введи белки, чтобы получилось однородное тесто, и на 1 час поставь в холодильник;
4. Разогрей духовку до 180 градусов. Лопаткой размажь тесто слоем в 1 см. по поверхности, обильно посыпанной сахарным песком, чтобы тесто не прилипло;
5. Формой-выемкой вырежи звезды и переложи их на смазанный маслом и присыпанный мукой противень (лопатку и выемку надо регулярно ополаскивать теплой водой);
6. Выпекай 12-15 минут (печенье должно слегка подрумяниться). Дай остыть.
Как приготовить глазурь для печенья на День Святого Николая:
1. Взбей белок с лимонным соком и сахарной пудрой до гладкости;
2. Покрой глазурью звезды и оставь их подсыхать на всю ночь;
3. Со временем печенье немного затвердеет. Если собираешься сразу подавать звездочки на стол, выпекай их 15 минут.
Приятного!
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