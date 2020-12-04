Сегодня для детей – самая долгожданная ночь в году. Ведь каждый хочет найти под подушкой подарки от святого Николая. Пока на дворе еще не стемнело, и праздничное чудо не пришло, начните создавать эту магическую атмосферу дома. Испеките со своей малышней печенье-звездочки. Поверьте, этот процесс будет чрезвычайно увлекательным. Фигурные сладости наполнят ваш дом ароматом и ожиданием праздника.

Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова делится своими детскими воспоминаниями накануне Дня святого Николая.

– Обожала, когда мы с бабушкой пекли булочки, – говорит Юля. – Больше всего я любила их с маком. Сейчас вспоминаю этот невероятный аромат… Даже настроение было приподнятым и каким-то магическим. Рекомендую и вам сегодня с детьми провести весело время и испечь праздничное печенье. Рецепт простой, а «звездочки» получаются очень вкусными.

Шоколадное печенье: рецепт приготовления пошагово

Печенье на День Святого Николая: ингредиенты

3 белка

300 г миндальной муки

250 г сахарной пудры

2 ч. л. корицы

сок ½ лимона

1 щепотка соли

сахарный песок

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Печенье на День Святого Николая: ингредиенты для глазури

сок ½ лимона

100 г сахарной пудры

1 белок

1 форма-выемка в виде звезды

Готовим печенье на День Святого Николая пошагово!

Как приготовить тесто для печенья на День Святого Николая:

1. Взбей в пену белки со щепоткой соли. Отставь;

2. В миске смешай миндальную муку, сахар, корицу и лимонный сок;

3. Осторожно введи белки, чтобы получилось однородное тесто, и на 1 час поставь в холодильник;

4. Разогрей духовку до 180 градусов. Лопаткой размажь тесто слоем в 1 см. по поверхности, обильно посыпанной сахарным песком, чтобы тесто не прилипло;

5. Формой-выемкой вырежи звезды и переложи их на смазанный маслом и присыпанный мукой противень (лопатку и выемку надо регулярно ополаскивать теплой водой);

6. Выпекай 12-15 минут (печенье должно слегка подрумяниться). Дай остыть.

Как приготовить глазурь для печенья на День Святого Николая:

1. Взбей белок с лимонным соком и сахарной пудрой до гладкости;

2. Покрой глазурью звезды и оставь их подсыхать на всю ночь;

3. Со временем печенье немного затвердеет. Если собираешься сразу подавать звездочки на стол, выпекай их 15 минут.