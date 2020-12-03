Каждая девушка мечтает об идеальном помолвочном кольце. При этом она может не признаваться даже себе, но определенные пожелания она точно имеет. Цвет металла, размер и цвет камня, его вид, а возможно, и вовсе без него. Все это играет важную роль, когда речь идет о кольце, которое девушка будет носить всю жизнь.

Первая же проблема, с которой сталкиваются парни при выборе «того самого кольца», – это размер. Вот, где он имеет значение. Когда твоя девушка скажет «да», хочется, чтобы кольцо село идеально. А для этого нужно точно узнать размер пальчика своей любимой. Помолвочное кольцо надевают на безымянный палец, а потому измерять нужно именно его.

Лови несколько лайфхаков, которые помогут выбрать помолвочное кольцо:

Если твоя избранница уже носит кольцо на безымянном пальце другой руки, задача по определению размера облегчается намного. Ты можешь тихонько отнести его в ювелирный магазин, и там определят размер. Если девушка снимает кольцо только на ночь или когда идет в душ, то нужно схитрить. Положи его на бумагу и осторожно обведи внутреннюю сторону кольца. С этим можно прийти к ювелиру. Попробуй одеть кольцо девушки на свой палец. Отметить, когда оно перестанет идти дальше. Ювелир также сможет разобраться с этой информацией. Если твоя половинка не носит кольца на безымянном пальце, выход есть. Измерь ее палец во сне нитью. Этот способ довольно универсальный и точный. Если ты готов посвятить в свои планы подругу или маму будущей невесты. Можно спросить о размере у них. Скорее всего, они будут знать ответ на такой важный вопрос.

Каким должно быть идеальное помолвочное кольцо? Важный вопрос и ответ универсальным не будет. Здесь все зависит только от девушки. Мы лишь можем выделить несколько основных моментов, которые ты потом осторожно сверишь у своей избранницы.

Цвет металла. Желтое или белое золото – это вещь принципиальная для некоторых девушек. Здесь определиться не так сложно. Нужно только обратить внимание на то, какого цвета украшения носит твоя девушка. Ведь кольцо на помолвку по цвету должно подходить ко всем драгоценным украшениям. Камень. Здесь можно поиграть с цветом, размером и драгоценностью. Классические девушки, как правило, хотят себе прозрачный бриллиант размером от маленького до среднего. Ведь каждый день будет неудобно носить на руке большой камень. Некоторые девушки хотят, чтобы камень отличался по цвету. Тогда можно поэкспериментироаать с его разновидностью. В ход пойдет цитрин, сапфир, гранат, аметист и черный бриллиант. Такой подарил Мистер Биг Кэрри Брэдшоу в последнем фильме «Секс в большом городе». Форма камня может быть круглой, овальной, квадратной или пирамидкой. Иногда, кроме большого камня по центру, добавляют еще несколько по бокам. Ободок. Он может быть гладким. Говорят, что тогда и жизнь молодых будет такой же. Отличным дополнением станет гравировка внутри кольца. Ты можешь написать что-то особенное для вашей пары. Романтической натуре может понравиться винтажный вариант с резьбой. А для большего шика ободок можно усыпать маленькими камешками.

Помни: какое бы помолвочное кольцо ты не выбрал, главное – чтобы она сказала «да». Единственное, что по-настоящему ценно, – это чувства.

Фото: IStock

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