Как приготовить яблочную шарлотку, чтобы близкие никогда не забыли его изысканный вкус? Мы знаем! Рецепт приготовления яблочной шарлотки пошагово – в нашем материале

Гости на пороге, а десерт до сих пор не готов? Отличным решением станет яблочная шарлотка, один из самых простых и быстрых рецептов ароматной выпечки. Она не только вкусная, а и в меру калорийная – всего 550 Ккал на порцию. Записывай простой рецепт шарлотки с яблоками и балуй своих родных ароматным пирогом уже сегодня!

Сырники: топ-3 простых и вкусных рецепта

Яблочная шарлотка: ингредиенты

Сахар – 1 стакан

Яйцо – 3 шт.

Мука – 1 стакан

Яблоко – 4 шт.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Готовим яблочную шарлотку пошагово:

Смешай яйца с сахаром, хорошенько перетри и добавь муку. Тщательно перемешай получившееся тесто. Помой, почисть и порежь на кусочки яблоки. Они должны быть не большими, чтобы хорошо и быстро могли пропечься. Форму для выпекания смажь сливочным маслом и выложи на дно порезанные яблоки. Для вкуса можно притрусить их немного корицей! Залей яблоки тестом. Выпекай шарлотку около 30 минут при температуре 200 С. Как только появится золотистая корочка, можешь доставать пирог! Перед подачей покрой шарлотку тонким слоем сахарной пудры. Приятного аппетита!

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