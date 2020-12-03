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Сырники: топ-3 простых и вкусных рецепта

рецепт сырников

Как приготовить сырники? Для тебя мы подобрали три простых рецепта вкусных сырников на любой вкус. Выбирай свой любимый.

Сырники – это идеальное блюдо: полезное, питательное и подойдет к любому столу. Если ты не умеешь готовить это блюдо, самое время научиться. Никаких особых навыков не требуется, поэтому записывай!

Как приготовить классические сырники? Рецепт № 1

как приготовить сырники

Классические сырники: ингредиенты

  • 350 г творога
  • 2 яйца
  • 6 ст. ложек пшеничной муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • растительное масло

Классические сырники: способ приготовления пошагово

  1. В глубокую миску выложи творог и тщательно разомни его вилкой, чтобы не осталось комочков. Всыпь сахар, пять столовых ложек муки,  добавь яйца и тщательно всё перемешай.
  2. Из получившейся творожной массы слепи шарики, обмакни их в муку, и слегка приплюсни ладонью, чтобы получились шайбы.
  3. На сковороду налей подсолнечное масло (выбирай рафинированное, чтобы сырники не «набрались» ароматом масла)  и выложи творожные кружочки.
  4. Обжаривай сырники по 1-2 минуты (до появления золотистой корочки) с каждой стороны.

Готово!

Как сделать сырники с сухофруктами? Рецепт № 2

сырники пошаговый рецепт

Сырники с сухофруктами: ингредиенты

  • 250 г творога
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 50 г пшеничной муки
  • 1 яблоко
  • 60 г сухофруктов
  • растительное масло

Сырники с сухофруктами: способ приготовления пошагово

  1. Сухофрукты на полчаса залей горячей водой, чтобы они разбухли, если это необходимо (касается особенно изюма, кураги).
  2. Через сито перетри творог, добавь к нему яйца, сахар, муку, мелко нарезанные сухофрукты и тертое яблоко. Тщательно перемешай.
  3. А дальше делай все, как в рецепте №1: скатай шарики, обмакни в муке, сплюсни и обжарь до золотой корочки. Готово!

Сырники с шоколадом! Рецепт № 3

пошаговый рецепт сырников

Сырники с шоколадом: ингредиенты

  • 300 г творога
  • 2-3 ст. ложки муки
  • сахарная пудра по вкусу
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 1 ст. ложки какао-порошка
  • 50 г черного шоколада
  • растительное масло

Сырники с шоколадом: способ приготовление пошагово

  1. В миску выложи творог и разомни его вилкой. Добавь муку, яйцо, соль и сахарную пудру. Хорошенько перемешай.
  2. На мелкой терке натри шоколад. Добавь его и какао-порошок в тесто. Тщательно перемешай все большой ложкой.
  3. А далее, опять же – всё как в рецепте №1!

Подавать сырники можно со сметаной, сгущенным молоком, топингами, со свежими фруктами или вареньем. В любом случае будет вкусно!

Фото – iStock.com

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