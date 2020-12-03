Как загадывать желание на Новый год 2021: оригинальные способы

Как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось? Сейчас все узнаешь! Мы нашли и собрали в этом материале оригинальные способы, как загадать желание на Новый год 2021. Тебе останется только определиться с мечтами.

Если на протяжении года вера в чудеса периодически ослабевает, то под бой курантов желание загадывают даже серьезные люди! Мы подобрали для тебя восемь необычных, интересных и эффективных методов, как загадывать желание на Новый год 2021 – год Белого Металлического Быка. Ты можешь поэкспериментировать со всеми и выбрать наиболее подходящий способ именно для тебя.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 1

Считаешь, что успеть под бой курантов выпить шампанское с пеплом от сгоревшей бумажки с желанием – это для слабаков? Тогда лови задание нового уровня от Карины из сериалити «Киев днем и ночью»:

– У каждого присутствующего за столом – по 12 виноградинок. С каждым боем курантов нужно загадывать желание и съедать одну виноградинку, потом загадывать новое желание и съедать еще одну. И так до конца, если успеешь – желания сбудутся. В такие моменты я просто жонглирую этими виноградинками! Мало того, что в голове все путается, так при этом еще и нужно очень быстро жевать! – рассказывает Карина.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 2

В отличие от скоростного метода Карины, для второго способа загадывания практически нет ограничений по времени. Возьми 12 бумажек и на каждой напиши разные желания, а 13-ую – оставь пустой. Дальше сверни каждую в трубочку, положи под подушку на ночь, а утром, не глядя, выбери одну. Что попадется – то в следующем году точно исполнится! А если ты вытянешь пустую бумажечку, значит, твое истинное желание оформится в будущем.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 3

Третий способ на первый взгляд кажется вполне знакомым: нужно в ночь перед Новым Годом написать письмо Деду Морозу. Но простого написания – мало, нужно еще провести целый магический ритуал. Письмо положи в конверт, упакуй и оставь под елкой. А когда начнут бить куранты, возьми конверт в руки и про себя произнеси желание. Не распечатывай его до следующего нового года и спрячь в каком-то укромном местечке. Вот увидишь, всё сбудется!

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 4

Все знают про любовь девушек к цветам, особенно подаренным любимым мужчиной. Букет украшает дом, поднимает настроение и, конечно же, прекрасно дополняет твой Instagram. А еще, оказывается, цветы могут помочь тебе исполнить новогоднее желание! Ровно за час до полуночи наполни свой бокал шампанским, прошепчи, о чем мечтаешь, и брось в него три лепестка любого цветка. Магическое снадобье оставь под елкой и во время боя курантов выпей. Такой цветочный обряд точно поможет исполнить твое желание!

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 5

А этот способ даже содержит свою инструкцию для каждого знака зодиака.

Овен, Лев, Стрелец, ваш союзник – огонь. Если хочешь что-то приобрести, зажги свечу и попроси о желаемом, а если – от чего-то избавиться, напиши на листочке, сожги, а пепел выбрось на улицу.

Рак, Скорпион, Рыбы, обратитесь за помощью к воде. Чтобы желание исполнилось, лучше загадывайте его, глядя на воду, а еще можете смастерить кораблик, написать на нем свою мечту и отпустить в ближайшем водоеме.

Телец, Дева, Козерог, вам помогут деньги. Загадайте одно желание на одну монетку и, пока оно не исполнится – носите ее в кармане.

Близнецы, Весы, Водолей, ваш рецепт – это облака и веселая компания. Лучше всего вам загадывать желание на какой-нибудь шумной вечеринке в кругу друзей. А если Новый Год вы планируете встретить по-семейному, тогда посмотрите на небо и, глядя на форму облаков, придумывайте соответствующие желания.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 6

Устрой с друзьями соревнования! Заберитесь как можно выше, это может быть стул или диван. Под бой курантов все вместе одновременно прыгните вниз, при этом загадывая желание. Если во время такого «полета» успеешь проговорить у себя в голове желаемое, тогда оно сбудется.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 7

Давай немного пошумим? Если у тебя есть ненужная посуда – скорее беги на улицу и под бой курантов бей ее, загадывая желания. Разбитая посуда – к счастью, поэтому желание точно должно исполниться. К тому же, это – прекрасный антистресс, а Новый Год нужно встречать с позитивными эмоциями.

Как загадывать желание на Новый год 2021: способ 8

Ну, и напоследок, когда уже все праздники подошли к концу, и ты разбираешь елочные игрушки до следующего года, не забудь еще об одном магическом обряде. Когда будешь снимать с ёлки последнее украшение, обязательно загадай желание и жди, пока оно исполнится. Уверяю, томиться в ожидании придется недолго!

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