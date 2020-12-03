Апельсиновый какао: рецепт приготовления пошагово
Как приготовить апельсиновый какао, чтобы гости просили добавки? Мы знаем! Читай рецепт приготовления апельсинового какао пошагово
Зима – это время «ванили»: теплые пледы, любовные романы в твердом переплете, вязаные носочки и, конечно же, горячее какао в кружке с толстыми стенками. Уверены, этот ароматный шоколадный напиток любят все! Поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами особым рецептом какао – какао с апельсиновым ликером.
Сырники: топ-3 простых и вкусных рецепта
Апельсиновый какао: ингредиенты
- апельсиновый ликер 3 ст. ложки
- молоко 4 стакана
- кипяток 1/3 стакана
- какао-порошок 1/4 стакана
- щепотка соли
- сахар 1/2 стакана
Готовим апельсиновый какао пошагово:
- Сахар, какао-порошок и соль заливаем горячей водой. Доводим наше какао до кипения, и на небольшом огне провариваем 2 минуты.
- В отдельной кастрюльке греем молоко. Можно воспользоваться микроволновкой, только будьте осторожны – греть жидкости в микроволновой печи в принципе не рекомендуется. Но если уж вы решили сэкономить время, налейте молоко в глиняную кружку – стеклянные и металлические посудины использовать ни в коем случае нельзя!
- Вливаем теплое молоко в какао-смесь, перемешиваем и снимаем с огня.
- Добавляем апельсиновый ликер (можно на основе сливок) и перемешиваем! Готово!
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По желанию можно посыпать напиток молотой корицей или тертым шоколадом. Приятного аппетита!
Фото: istock
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