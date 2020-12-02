Селедка под шубой: рецепт приготовления пошагово
Салат «Селедка под шубой» – традиционный неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Вот только его рецепт знает не каждая хозяйка. Что ж, пришло время учиться. Записывай классический рецепт «Шубы».
Салат «Шуба»: ингредиенты
- селедка малосольная – 1 шт.
- лук репчатый – 1-2 шт.
- картофель – 1 шт.
- морковь – 3 шт.
- яйца – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- майонез – по вкусу
Готовим салат «Шуба» пошагово:
Морковку, картошку и свеклу отвари. Следи, чтобы они не разварились и не стали чересчур мягкими.
Яйца свари вкрутую, остуди в холодной воде и очисть от скорлупы.
Почисть яблоки, удали из них сердцевину с семечками.
На средней терке натри яйца, овощи и яблоки. Не смешивай ингредиенты, сложи каждый в отдельную посудину. При желании, можешь не натирать овощи на терке, а порезать маленькими кубиками. Это уж как кому вкуснее!
Лук очисти и мелко нарежь. Выбирай сладкий, в идеале – белый салатный.
Теперь самое сложное: время разделывать селедку.
Аккуратно отрежь голову и хвост, удали плавники. Вынь из рыбы все внутренности и раздели её на две филешки.
Теперь нужно убрать все кости. Чтобы избавиться даже от самых тонких, воспользуйся пинцетом. Правда, потом его придется тщательно помыть – запах сельди очень цепкий.
Порежь селедку на мелкие кубики. Переходим к главному – выкладываем слои!
Выбери посудину, в которой ты планируешь подавать салат на стол. Это может быть большая салатница, а могут быть отдельные розеточки для каждого гостя.
На дно выложи сельдь, укрой ее луком, сверху положи слой картофеля.
Картофель смажь тонким слоем майонеза. Только не переусердствуй!
Поверх майонеза положи морковку, а на неё – яйца.
Следующий слой – это яблоко. Аккуратно посыпь им яйцо, и сверху все покрой тертой (или нарезанной) свеклой.
Теперь «финалим»: покрываем наш салат майонезом. «Сельдь под шубой» готова!
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Перед подачей дайте этому салату немного настояться, он станет намного вкуснее. Советуем на несколько часов поместить его в холодильник. Приятного аппетита!
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