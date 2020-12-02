Новый год 2021: будут ли праздновать в Киеве

В этом году Софийская площадь в праздничный период будет выглядеть немного непривычно

Несмотря на общее карантинное настроение, дух праздника постепенно начинает проникать в каждый дом. Город обрастает светящимися огоньками гирлянд, а самым популярным становится вопрос «Где и как праздновать Новый год?». И, учитывая все факторы, безусловно, лучшим решением будет остаться дома и встретить праздник в кругу самых близких. Но если вы планируете в новогоднюю ночь выйти по традиции на Софийскую площадь в Киеве, будьте готовы, что празднование в этот раз будет несколько отличаться от всех предыдущих.

Елка

Главная елка в этом году будет впервые искусственной! Под 3-метровым деревом, украшенным белыми и зелеными огоньками, разместятся сказочные герои и тематические фотозоны.

Елку традиционно откроют 19 декабря в 19:00.

Фудкорт

А вот привычной ярмарки на Софийской площади в этот раз не будет. Все праздничные локации, кроме елки, перенесут под Арку Дружбы народов. Домики с глинтвейном, вкусняшками и сувенирами, а также елка и каток, разместятся и на Контрактовой площади около колеса обозрения.

Не стоит расстраиваться из-за ограничений, ведь все это делается ради нашей с вами безопасности. А локаций, где можно встретить Новый 2021 год в Киеве, все равно остается много, так что вы с друзьями и родными точно сможете выбраться на праздничную прогулку. Главное, не забывайте маски и соблюдайте дистанцию 🙂 И пусть 2021 год принесет нам хорошие новости!

Фото: IStock

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