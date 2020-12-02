что подарить родителям на новый год 2020

Что подарить родителям на Новый год – вопрос, о котором стоит задуматься уже сейчас. Кажется, что знаешь маму и папу так хорошо, но идеи подарков родителям на Новый год все не приходят в голову. Новый канал решил облегчить тебе задачу и сделал праздничную подборку идей, чтобы ты без лишних хлопот выбрала подарки самым родным людям в мире.

Новый год 2021: Когда лучше всего ставить елку

Что подарить маме на Новый год 2021

Девушкам выбирать подарки всегда проще. Иногда они и сами намекают на то, что хотели бы получить под елку. И тогда задача становится еще проще. Но мамы – такой народ, что привыкли все отдавать детям и ничего не просить взамен. Поэтому когда доходит до того, что подарить маме на Новый год, могут возникнуть трудности. Можем с уверенностью сказать, что есть подарки, от которых не откажется ни одна женщина.

Косметика

Косметики много не бывает. Это основное правило, которым руководствуются девушки. Но обычно тратить лишние деньги из семейного бюджета мамы не хотят. Поэтому косметика станет прекрасным подарком на Новый год. Ты можешь подобрать что-то из уходовой или декоративной серии. Выбирая косметику для мамы, руководствуйся ее предпочтениями в повседневном макияже, а также типом кожи, ее потребностями и возрастными изменениями. Например, все бренды косметики имеют уходовые серии с возрастными показателями: 25+, 35+, 50+ и др. Поэтому обязательно ориентируйся на них. А при выборе декоративной косметики загляни к маме в косметичку. Это поможет правильно сориентироваться в средствах, которыми она пользуется, и оттенках, которые ей подходят. Да, не все сейчас пользуются тушью для ресниц, поскольку имеют наращенные. Или же твоя мама предпочитает тональный крем определенной интенсивности покрытия. Учти ее пожелания.

Украшения

Лучшие друзья девушек – это бриллианты! Мы говорим об этом в более символическом смысле. Ювелирные украшения всегда хорошая идея для подарка маме на Новый год. Это может быть кольцо, браслет, подвеска, серьги, брошь или даже маленькая бусинка. Выбирая украшение для мамы, обрати внимание на стиль ее одежды. Это поможет подобрать подарок в соответствии с ее вкусом. Также определись с металлом и его цветом. Ведь популярность желтого золота уже прошла, но некоторые женщины все же любят украшения из него. И, наконец, если ты выберешь кольцо в подарок маме на Новый год 2021, выясни ее размер. Его может знать твой папа, который уже имел с этим дело. Или же можно одолжить одно из ее старых колец для образца.

Сертификат

Сертификат – беспроигрышный вариант подарка для мамы на Новый год. Если ты знаешь какой-то магазин, где твоя мама давно хочет что-то себе приобрести, у тебя на руках все козыри. Иногда с размером одежды можно не угадать, поэтому лучше отправить маму на шопинг лично. А ты сможешь составить ей компанию. Выбери один из любимых магазинов твоей мамы и приобрети сертификат. Кстати, будущим подарком может стать не только одежда, но и аксессуар, книга или предмет декора.

Билеты в театр

Культурный отдых никто не отменял. Билетами в кино сейчас никого не удивишь, а вот билеты в театр твоя мама точно оценит. А компанию ей сможет составить папа, а, значит, что подарить отцу на Новый год больше не будет проблемой. Советуем покупать билеты в театр заранее, ведь мест не так много, а один и тот же спектакль играют максимум три раза в месяц. А если хочешь выбить своим родителями лакшери, первый ряд, то начинай гуглить уже сейчас.

СПА-день

Каждая мама хочет провести хотя бы один день релакса, забыв обо всех хлопотах. СПА-день подарит ей именно такую возможность. Пакеты СПА варьируются по ценам и услугам, которые туда входят. Это может быть массаж различными техниками, маникюр, педикюр, скрабирование всего тела, пилинги. А также чистки лица и различные масочки.

Как отпраздновать Новый год 2021 дома? Идеи для вечеринки

Что подарить папе на Новый год 2021

Подобрать подарок папе на Новый год – задача не из легких. Проще, конечно, когда у твоего отца есть определенное хобби. Тогда вопрос не стоит так остро. Но если у тебя идей нет, мы с радостью поделимся с тобой своими.

Cкипассы

Лыжник или сноубордист? Но горы любят оба. Поэтому если твой папа катается на лыжах или сноуборде, от скипассов он точно не откажется. Нужно только выяснить, какие даты для него будут удобнее, и позаботиться о дороге туда и обратно, ведь в сезон взять билеты на поезд в Карпаты будет трудно. Также, если у твоего папы до сих пор нет нужной экипировки, можно оплатить ему аренду сноуборда и ботинок.

Гаджет

Современный человек должен иметь все гаджеты, чтобы чувствовать себя комфортно. Что подарить папе на Новый год? Мобильный телефон, планшет, наушники, ноутбук или видеорегистратор. Последний станет классной плюшкой для заядлых автомобилистов, которые переживают за свой автомобиль. Подобрать классную технику можно с помощью консультантов в специальных магазинах.

Спиннинг

Для любителя рыбалки идеальным подарком на Новый год станет спиннинг. Ловить рыбу – занятие для терпеливых и внимательных к деталям мужчин. Поэтому твой папа точно оценит такой подарок на Новый год. Единственное, спрашивать о модели спиннинга лучше напрямую. Потому что это вещь очень деликатная.

Рубашка

Рубашка – всегда хороший подарок для любого мужчины. А для папы – это вообще парадная одежда, если он не должен носить ее каждый день на работу. Размер подобрать довольно легко – стоит только порыться в папином шкафу. Хорошая рубашка может сделать твоего отца более солидным и деловым человеком. К тому же, ему будет в чем пойти в театр с мамой.

Фото: Instagram