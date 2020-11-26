Сырники: топ-3 простых и вкусных рецепта
Как приготовить сырники? Для тебя мы подобрали три простых рецепта вкусных сырников на любой вкус. Выбирай свой любимый.
Сырники – это идеальное блюдо: полезное, питательное и подойдет к любому столу. Если ты не умеешь готовить это блюдо, самое время научиться. Никаких особых навыков не требуется, поэтому записывай!
Как приготовить классические сырники? Рецепт № 1
Классические сырники: ингредиенты
- 350 г творога
- 2 яйца
- 6 ст. ложек пшеничной муки
- 2 ст. ложки сахара
- растительное масло
Классические сырники: способ приготовления пошагово
- В глубокую миску выложи творог и тщательно разомни его вилкой, чтобы не осталось комочков. Всыпь сахар, пять столовых ложек муки, добавь яйца и тщательно всё перемешай.
- Из получившейся творожной массы слепи шарики, обмакни их в муку, и слегка приплюсни ладонью, чтобы получились шайбы.
- На сковороду налей подсолнечное масло (выбирай рафинированное, чтобы сырники не «набрались» ароматом масла) и выложи творожные кружочки.
- Обжаривай сырники по 1-2 минуты (до появления золотистой корочки) с каждой стороны.
Готово!
Как сделать сырники с сухофруктами? Рецепт № 2
Сырники с сухофруктами: ингредиенты
- 250 г творога
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 50 г пшеничной муки
- 1 яблоко
- 60 г сухофруктов
- растительное масло
Сырники с сухофруктами: способ приготовления пошагово
- Сухофрукты на полчаса залей горячей водой, чтобы они разбухли, если это необходимо (касается особенно изюма, кураги).
- Через сито перетри творог, добавь к нему яйца, сахар, муку, мелко нарезанные сухофрукты и тертое яблоко. Тщательно перемешай.
- А дальше делай все, как в рецепте №1: скатай шарики, обмакни в муке, сплюсни и обжарь до золотой корочки. Готово!
Сырники с шоколадом! Рецепт № 3
Сырники с шоколадом: ингредиенты
- 300 г творога
- 2-3 ст. ложки муки
- сахарная пудра по вкусу
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1 ст. ложки какао-порошка
- 50 г черного шоколада
- растительное масло
Сырники с шоколадом: способ приготовление пошагово
- В миску выложи творог и разомни его вилкой. Добавь муку, яйцо, соль и сахарную пудру. Хорошенько перемешай.
- На мелкой терке натри шоколад. Добавь его и какао-порошок в тесто. Тщательно перемешай все большой ложкой.
- А далее, опять же – всё как в рецепте №1!
Подавать сырники можно со сметаной, сгущенным молоком, топингами, со свежими фруктами или вареньем. В любом случае будет вкусно!
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