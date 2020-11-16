Какие дни будут способствовать заключению выгодных сделок, бизнес-переговорам и творческой деятельности? А в какие даты лучше отсидеться дома и посвятить время медитации?

Лунный календарь – помощник многих людей в планировании жизни. Как распределить дела в ноябре, чтобы потратить на них минимум усилий и времени? В этом материале вы узнаете благоприятные и неблагоприятные дня ноября по лунному календарю в 2020 года.

В первой половине месяца будьте осторожны в высказываниях и стремлении исправить все возможные ошибки. Этот период будет достаточно сложным в энергетическом плане. Критическими станут 6, 8 и 22 ноября. А 4 и 30 числа – тяжелыми в реализации задуманного.

Благоприятные дни ноября в лунном календаре приходятся на вторую часть месяца. Это 21, 23, 25, 26 и 27 числа, а 28 ноября отмечается как самый удачный день для завершения сложных дел.

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Традиционно растущая Луна воспринимается, как период ускорения задуманного, а убывающая – как идеальное время для финализации планов.

Лунные фазы на ноябрь 2020

Убывающая Луна – с 1 по 14 ноября,

Новолуние – 15 ноября,

Растущая Луна – с 16 по 29 ноября,

Полнолуние – 30 ноября.

Пусть ноябрь будет успешным месяцем для реализации задуманного!

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