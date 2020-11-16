Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2020
Последний месяц осени 2020 обещает быть очень насыщенным практически для всех знаков зодиака! Так что настраивайтесь, что очень скоро ваша жизнь перевернется с ног на голову, а в личную жизнь ворвутся большие перемены. Но всё – однозначно к лучшему! Что готовят вам звёзды в ноябре 2020, читай в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака прямо сейчас!
Овен (21 марта – 20 апреля)
Для Овнов ноябрь будет непростым, но, в итоге, счастливым месяцем. То есть, чтобы получить тот результат, на который вы надеетесь, придется изрядно потрудиться. Но оно того стоит, поверьте! И это касается всех сфер жизни – от карьеры до отношений и здоровья. Хотите добиться успеха? Работайте над этим!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцам пора закрыть все вопросы, которые их тревожат. Закончить кучу начатых дел, расставить точки над «и» в отношениях с окружающими, честно признаться себе, что всё успеть невозможно, и выдохнуть. Если вы наконец позволите себе немного расслабиться и хоть на секунду оторветесь от гонки, в которую сами себя втянули, заметите, как много вокруг крутых возможностей.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
А вот для вас, Близнецы, ноябрь будет месяцем любви и спокойствия. На работе всё стабильно, поэтому появится куча времени для личной жизни. И пора таки принять этот подарок судьбы и сходить на свидание с тем красавчиком, который уже пару месяцев зовет выпить кофе. Вполне возможно, эта встреча и станет началом чего-то очень важного в вашей жизни!
Рак (22 июня — 22 июля)
Будьте смелее! Раков в ноябре ждет много перемен, главное – не упустить шансы, которые услужливо будет подбрасывать вам судьба. Старайтесь быть внимательнее к окружающим: от кого-то из знакомых скоро поступит предложение, которое может перевернуть всю вашу жизнь с ног на голову. И это в хорошем смысле!
Лев (23 июля – 22 августа)
Львы, это ваш месяц! Вам будет везти абсолютно во всем и всегда! Включайте любимый трек в наушниках, надевайте свое самое любимое платье – и вперед, покорять сердца. Но не забудьте, что в ноябре в моде яркие цвета, так что прощайтесь с серой одеждой, серыми планами и серыми людьми. Больше красок – больше радости!
Дева (23 августа — 23 сентября)
Девам звезды рекомендуют немного поменять свои планы. Если вы собирались весь последний месяц осени провести на работе или дома – это плохая идея! Звезды пророчат вам незабываемое приключение, а кто мы такие, чтобы спорить с судьбой, правда? Так что отбрасываем предрассудки, страхи и опасение и ныряем с головой в омут!
Весы (24 сентября — 23 октября)
На любовном фронте вас ждут большие перемены. Если вы в отношениях, очень похоже, что ваша вторая половинка решиться на тот самый важный шаг, который вы так давно ждали. А свободных Весов ждет судьбоносная встреча, если, конечно, они не перестанут во всем сомневаться и всё взвешивать тысячу раз.
Скорпион (24 октября — 21 ноября)
Пора доставать свои любимые теплые наряды! Звезды говорят, что в ноябре вас ждет много интересных событий. Вас будут приглашать буквально везде: на выставки, концерты, маркеты, фестивали. Если не будете лениться, ноябрь станет одним из самых запоминающихся и ярких месяцев 2020 года. А еще – отправной точкой для новой истории со счастливым финалом. Но всё случится, только если вы не будете лениться, договорились?
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
На любовном фронте намечается затишье. Не то чтобы скукота полная, но каких-то кардинальных изменений пока что не предвидеться. Так что лучше всего посвятить ноябрь саморазвитию: записаться на курсы, пойти в тренажерный зал, обновить гардероб, спланировать путешествие, прочитать те десять книг, которые давно пылятся на полке. В конце месяца вы станете чуточку лучшими, но ведь это уже начало большого успеха!
Козерог (22 декабря — 20 января)
У Козерогов будет всё, как по заказу: легкий флирт, необязывающие ни к чему свидания и море времени на себя. Отличный период, чтобы расслабиться, передохнуть и наконец решить, чего вы хотите от жизни – то ли влюбиться и в омут с головой, то ли повторить судьбу Миранды Пристли. Обе истории возможны, важно только заранее расставить приоритеты!
Водолей (21 января— 18 февраля)
Водолеи, как давно вы танцевали до утра? Или срывались и улетали в другую страну сразу после ужина? Кажется, ваша жизнь превратилась в рутину, и пора бы с этим разобраться. Составьте список своих самых смелых желаний и пообещайте себе до конца 2020года выполнить хотя бы одно из них. В следующем месяце реализуйте уже две мечты и так далее. Очень скоро список закончится, и придется составлять новый. Это намного проще, чем кажется! Главное – очень захотеть.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
У вас будет такой ноябрь, что все остальные знаки зодиака просто обзавидуются. Да-да, Рыбок ждут свидания под луной, поцелуи в самых романтических местах, головокружительные приключения и масса приятных сюрпризов. Но за всё придется платить: за волной радости не забудьте про работу и семью. Свидания свиданиями, но ваш начальник может не оценить опозданий и рассеянности, которые часто свойственны влюбленным. Так что держите себя в руках!
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