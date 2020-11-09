Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для Близнецов предупреждает: ни в коем случае не опускай руки. Выход всегда есть, главное – заметить его, а не выламывать закрытые двери!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Весы говорит: не важно, в каком мире ты живешь, важно, какой мир живет в тебе. Перестань осуждать окружающих, искать чужие ошибки, жаловаться на жизненные препятствия. Займись собой. Наполняйся смыслом. Совершенствуйся. Это принесет тебе намного больше пользы, чем ты себе представляешь.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Скорпион гласит: всегда помни, кто был с тобой в трудные времена. Цени людей, которые поддерживают тебя, которые всегда готовы подставить тебе плечо, которые готовы на все, чтобы ты был счастлив. Иметь такую опору в жизни – невероятный подарок от Вселенной. Не потеряй его! И будь благодарен.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Фото: istockphoto