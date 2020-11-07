Как не сбежать из спортзала после первой тренировки?

Как не потерять интерес к спорту после первого занятия, как избавиться от крепатуры и перестать стесняться своей фигуры в окружении «фитоняш» – на эти и другие вопросы у нас есть для тебя ответы

Каждой девушке это знакомо: пара-тройка набранных килограммов не дают покоя! Чаще всего мы быстренько бежим в спортзал, покупаем абонемент, с гордо поднятой головой в новеньком костюме вышагиваем час на беговой дорожке и… больше не приходим на тренировки. Потому что на следующий день на нас «набрасывается» страшная крепатура, появляется сотня дел, которые срочно требуют твоего внимания. Единицам удается удержаться и не поддаться соблазну забросить абонемент в дальний ящик.

Бывает еще, что придя в зал после длительного перерыва в тренировках, оглядываясь на стройняшек на соседних тренажерах, становится не по себе: поднимают голову все комплексы. И заставить прийти себя на второе занятие сложнее просто потому, что понимаешь, что вновь будешь сравнивать себя с «соседками» и чувствовать их превосходство. С этим чувством тоже непросто справится, но можно!

Если тебе кажется, что в тренажерном зале все «пялятся» на твои складки (даже если их нет!), запомни одно: никому ни до кого нет дела на тренировке. Каждый озабочен исключительно собой. Поверь, той стройняшке тоже непросто и у нее нет сил смотреть по сторонам.

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Если же ты стесняешь взглядов окружающих «качков»-мужчин, выбери для начала или спортзал, в который ходят исключительно девушки (да-да, такие тоже есть) или же запишись на групповую тренировку по, например, стретчингу – там уж точно ты не встретишь представителей сильного пола.

Если же тебя после первой тренировки испугала крепатура, тебе предстоит тяжелый бой с самой собой и своей ленью. Главным аргументом в этом сражении должно стать то, что после второй тренировки крепатура по идее станет меньше. А после третьей-четвертой исчезнет совсем!

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Облегчить боль в мышцах можно, добавив в свой рацион продукты, богатые витаминами А и D, а также заменив кофе и черный чай зеленым. И еще – обязательно пей много жидкости, а точнее – чистой воды!

Скорей всего, тебе придется завести планнер и в нем тщательно распланировать свой график, учитывая тренировки. Это ведь только так кажется, что потребуется всего час-полтора. А время на дорогу до спортзала, на переодевание, на душ? Это все тоже стоит посчитать, когда будешь планировать день. Так ты точно все успеешь и не опоздаешь ни на одну встречу!

Мотивируй себя! Всем девочкам нужна мотивация, чтобы сделать что-то, что не очень хочется, но нужно. А вот что именно тебя мотивирует – решай сама. Для кого-то супермотиватором станет новенькая красивая форма, в которой ты будешь блистать на тренировке.

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Кому-то придется купить платье на размер меньше и назначить дату, когда ты планируешь его надеть. А кому-то достаточно будет делать селфи в раздевалке и собирать лайки и похвальные комментарии. Признайтесь, это ведь тоже мотивирует?

Вот и все секреты! И помни, все стройняшки на соседних тренажерах тоже когда-то боялись прийти на вторую тренировку, но справились со своим страхом и комплексами. А тех, кому этого не удалось, ты не увидишь – они сидят дома и заедают свои страхи булочками. Так что решай, где ты хочешь оказаться через пару месяцев – в ряду красоток на пляже или на диване с коробкой конфет.

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