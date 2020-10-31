Сегодня самый страшный, но вместе с тем и самый веселый праздник осени – Хэллоуин. Главный атрибут – тыква! Обычно из нее вырезают страшную мордочку, а внутри ставят свечу. Так получается тыква-фонарь. Но не спеши выбрасывать «внутренности», которые вырезали из нее. Из них можно приготовить праздничное блюдо на Хэллоуин.
Ведущая Нового канала, кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить родных нежным крем-супом из тыквы.
Крем-суп из тыквы: ингредиенты
1 килограмм тыквы (используем мякоть)
3 картофелины
1 луковица порея
5-6 зубчиков чеснока
100 мл. сметаны
Веточка петрушки
Соль, перец
Готовим крем-суп из тыквы пошагово:
Все овощи помыть, почистить и порезать кубиками.
Поместить их в кастрюлю и залить водой.
Посолить и поперчить.
Когда закипит, варить 30 минут.
После этого измельчить блендером.
Перед подачей положить ложку сметаны и украсить крем-суп веточкой петрушки.