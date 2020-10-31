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Крем-суп на Хэллоуин от ведущей Юлии Панковой

Крем-суп на Хэллоуин от Юлии Панковой

Сегодня самый страшный, но вместе с тем и самый веселый праздник осени – Хэллоуин. Главный атрибут – тыква! Обычно из нее вырезают страшную мордочку, а внутри ставят свечу. Так получается тыква-фонарь. Но не спеши выбрасывать «внутренности», которые вырезали из нее. Из них можно приготовить праздничное блюдо на Хэллоуин.

Ведущая Нового канала, кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить родных нежным крем-супом из тыквы.

Крем-суп из тыквы: ингредиенты

  • 1 килограмм тыквы (используем мякоть)
  • 3 картофелины
  • 1 луковица порея
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 100 мл. сметаны
  • Веточка петрушки
  • Соль, перец

31.10_ Крем-суп на Хэллоуин от Юлии Панковой (1)

Готовим крем-суп из тыквы пошагово:

  1. Все овощи помыть, почистить и порезать кубиками.
  2. Поместить их в кастрюлю и залить водой.
  3. Посолить и поперчить.
  4. Когда закипит, варить 30 минут.
  5. После этого измельчить блендером.
  6. Перед подачей положить ложку сметаны и украсить крем-суп веточкой петрушки.

31.10_ Крем-суп на Хэллоуин от Юлии Панковой (2)

Веселого и аппетитного тебе Хэллоуина!

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