Сегодня самый страшный, но вместе с тем и самый веселый праздник осени – Хэллоуин. Главный атрибут – тыква! Обычно из нее вырезают страшную мордочку, а внутри ставят свечу. Так получается тыква-фонарь. Но не спеши выбрасывать «внутренности», которые вырезали из нее. Из них можно приготовить праздничное блюдо на Хэллоуин.

Ведущая Нового канала, кулинар Юлия Панкова рекомендует удивить родных нежным крем-супом из тыквы.

Крем-суп из тыквы: ингредиенты

1 килограмм тыквы (используем мякоть)

3 картофелины

1 луковица порея

5-6 зубчиков чеснока

100 мл. сметаны

Веточка петрушки

Соль, перец

Готовим крем-суп из тыквы пошагово:

Все овощи помыть, почистить и порезать кубиками. Поместить их в кастрюлю и залить водой. Посолить и поперчить. Когда закипит, варить 30 минут. После этого измельчить блендером. Перед подачей положить ложку сметаны и украсить крем-суп веточкой петрушки.

Веселого и аппетитного тебе Хэллоуина!

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