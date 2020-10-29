Тыквенный сезон в разгаре! Наверняка и ты прикупила пару симпатичных оранжевых шаров. Только вот что с ними делать? Первый вариант, особенно актуальный сегодня – вырезать из тыквы хэллоуинского Джека. И второй – приготовить что-то вкусненькое. Впрочем, можно совместить оба варианта, и из мякоти, которая останется после вырезания фонаря, приготовить ароматный тыквенный пирог. Отличная идея, правда? Мы нашли самый простой пошаговый рецепт тыквенного пирога, который ты легко сможешь приготовить в дома всего за час!

Для приготовления пирога из тыквы, тебе понадобится:

тыква – з00 г

1 яблоко

сливочное масло – 100 г

сахар – 150 г

2 яйца

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

подсолнечное масло – 1 ч. л.

корица молотая – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

Приступаем к приготовлению:

1. Очисти тыкву и нарежь крупными кубиками. Натри мякоть на крупной терке.

2. Яблоки очисть от кожуры и тоже натри.

3. Смешай яблоки и тыкву, добавь 1/3 сахара, корицу и мед.

4. Получившуюся кашицу выкладываем в кастрюльку и слегка притушиваем, чтобы тыква и яблоки дали сок.



5. За это время разотри сливочное масло и 100 г сахара до максимальной однородности. Добавь яйца и снова перемешай.

6. Теперь в кастрюльку с тыквой и яблоками вылей яично-сахарную массу, перемешай и отставь на 10 минут.

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7. Муку смешай с разрыхлителем, и понемногу добавляй сыпучую смесь к тыквенной начинке. Все время вымешивай, чтобы не образовывались крупные комки.

8. Форму для выпекания смажь подсолнечным маслом, и вылей в нее тесто. Ставь в предварительно разогретую духовку на 40-45 минут при 180С. Готово! Перед подачей можете слегка притрусить пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Фото: IStock