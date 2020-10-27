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Светильник Джека: Как вырезать тыкву на Хэллоуин

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Светильник Джека – тыква-фонарь с «жуткими» прорезями-глазами и ртом, давно стала традиционным символом Хэллоуина. Сегодня этот праздничный атрибут можно уже готовый купить в любом практически магазине. Но зачем покупать, если можно легко сделать своими руками дома?

Чтобы сделать Светильник Джека, тебе понадобиться:

  • тыква среднего размера с гладкими бочками
  • маркер
  • тонкий нож
  • большая ложка.

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Пошаговая инструкция по вырезанию Светильника Джека:

1. Возьми тыкву и вырежи в ней большое отверстие. Оно может быть на боку тыквы или сверху, чтобы получилась «крышечка» с черенком.

2. Большой ложкой аккуратно вычисти тыкву изнутри, удали мякоть и семечки. Если тебе будет удобнее, можешь всё это сделать руками.

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3. Маркером нарисуй на тыкве глаза, рот, нос – в общем, всё, что ты хочешь, чтоб было вырезано. Если ты опасаешься, что не сможешь красиво нарисовать контуры, распечатай рисунок на обычной бумаге, вырежи его и с помощью скотча закрепи на тыкве. Зубочисткой наметь контур рисунка, «перебивая» его через бумагу. А потом по получившимся дырочкам  будет намного проще воспроизвести желаемый рисунок!

4. Тонким ножом вырежи всё по нарисованным контурам. Наша тыква почти готова! Чтобы превратить ее в светильник, внутрь поставь свечу. Вот теперь точно все готово!

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Мы нашли для тебя несколько вариантов оригинальных светильников Джека, выбирай тот, который тебе больше по душе и начинай творить: здесь нет ничего сложного!

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 Фото – pinterest.com

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