Простой рецепт воздушных панкейков из манки: И никаких комочков!
В одном из выпусков гастрошоу «Хлебное зрелище» шеф азиатских «Приветов» Антон Васильев приготовил для Ивана Дорна панкейки из манки. Правда, артисту блюдо показалось чересчур жестким, но это лишь потому, что у Антона не было под рукой ни кефира, ни молока, и пришлось импровизировать с сыром маскарпоне и водой…
Но панкейки из манки могут быть очень даже вкусными и воздушными, главное – следовать рецепту и граммовкам.
Итак, записывайте, как приготовить идеальный завтрак за 10 минут и порадовать близких пышными панкейками с лимонными нотками.
Ингредиенты:
- 100 г манной крупы
- 500 мл молока или кефира
- 150 г сливок
- 1 ст. л. сливочного масла
- 4 яйца
- 1 ч. л. соли
- 100 г муки
- 3 ч. л. сахара
- ванилин по вкусу
- цедра с ½ лимона
Приготовление:
Шаг 1.
Молоко и сливочное масло подогреть в сотейнике и довести до кипения
Шаг 2.
Всыпать манку, постоянно перемешивая, проварить, пока не получиться достаточно густая смесь
Шаг 3.
Отделить желтки от белков. В охлаждённую смесь из манной крупы добавить желтки, цедру, ванилин, сливки и хорошенько размешать.
Шаг 4.
Белки взбить с сахаром в пышную пену.
Шаг 5.
Аккуратно вмешать в белковую смесь муку.
Шаг 6.
Манную и мучную смеси тщательно перемешать до однородности.
Шаг 7.
Жарить панкейки на предварительно разогретой и смазанной тонким слоем сливочного масла сковороде под крышкой по две минуты с каждой стороны.
Вуаля! Румяные, воздушный панкейки из манки готовы. Подавайте с фруктами, сгущенкой, вареньем или любыми другими топингами. Идеальный завтрак для поднятия настроения и хорошего начала дня!
Фото: IStock
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