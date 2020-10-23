Новость о коронавирусе всколыхнула всю планету. Сейчас все страны мира пытаются остановить распространение вируса с помощью превентивных мер профилактики. Самое главное, что нужно знать о коронавирусе, – он не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Поэтому нужно соблюдать определенные меры профилактики, чтобы уменьшить риск заражения. Министерство здравоохранения Украины рекомендует следующее:

1.Избегайте контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель. Поскольку вирус есть только в каплях, которые выдыхает человек во время кашля и чихания, нужно сохранять расстояние не менее 1,5 метров. Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния, поэтому заразиться даже от носителя вируса нельзя, если находиться на расстоянии.

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2.Используйте медицинские маски правильно. Заражение коронавирусом происходит через слизистые оболочки. Поэтому маска должна плотно прилегать к лицу, прикрывать нос, рот и подбородок.

3. Тщательно мойте руки с мылом в течение 20 секунд. Дезинфицируйте их с помощью средств на основе спирта. Не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту.

4. Избегайте контакта с продуктами животного происхождения, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта с животными тщательно мойте руки. А во время приготовления мяса тщательно обрабатывайте его с помощью высоких температур.

5. Укрепляйте иммунитет и следите за самочувствием. Полноценное питание, здоровый сон, физические упражнения и водный баланс организма помогут лучше противостоять вирусу.

Помни, что соблюдение простых правил является чрезвычайно важным в период карантина! Заботься о своем здоровье!

Фото: IStock, МОЗ