Онлайн-музеи мира – это новая прогрессивная игрушка. Благодаря новым технологиям можно виртуально путешествовать по залам легендарных музеев и без толп и толкотни рассматривать мельчайшие детали шедевров. 10 самых известных онлайн-музеев мира уже готовы вам все показать! Билет не нужен 🙂

Кликай на названия музеев и переходи по ссылкам: все активно!

Этот музей, конечно же, на первом месте! И если в реальном мире в Лувре можно заблудиться, то в виртуальном вы сможете заглянуть в разные залы, увидеть три полноценные экспозиции,некоторые экспонаты и картины и даже узнать о них подробную информацию. Это не говоря уже о том, что Google тоже под рукой и времени у вас – сколько пожелаете!

Это уникальная возможность рассмотреть фрески Сикстинской капеллы! В виртуальном туре вас никто не будет подгонять, рядом не будет сотен туристов из разных стран, а впечатление точно не испортит многоголосый разговор гидов.

Этот музей – уже сам по себе произведение искусства, ведь Дали принимал непосредственное участие в его открытии. И хотя при виртуальном путешествии у вас не получится сделать селфи на фоне известной башни «Галатеи», это отличный шанс рассмотреть совсем близко большую часть работ мастера!

Этот музей, территориально расположенный в Мадриде, входит в двадцатку самых посещаемых музеев мира. В коллекции музея хранятся одни из наиболее полных собраний Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко.

Это музей еще часто называют Государственный музеем в Амстердаме. И хотя на сайте нет виртуального тура в привычном его понимании, практически все экспонаты есть на фото и их можно рассмотреть даже лучше, чем на «живой» экскурсии.

В этом музее, который расположен также в Амстердаме, находится самая большая коллекция работ Ван Гога. Здесь также хранятся и работы других художников, но из-за чувствительности к свету очень большое количество картин редко выставляю в залы. Сейчас вы можете, переходя по ссылкам на сайте музея, увидеть даже те, которые не обычно спрятаны на складах.

Тизер экскурсии по этому музею можно посмотреть в небольшом видео.

Здесь вы сможете увидеть множество произведений искусств всемирно известных творцов. Картины, скульптуры, предметы интерьера американских и европейских мастеров. На сайте доступен полноценный онлайн-тур, во время которого вы увидите работы Рембрандта, Моне, Ван Гога, да Винчи, Энди Уорхола и других.

Возле этого музея во Флоренции всегда очереди, и сейчас вы можете обойти их, заглянуть в его большие виртуальные залы. На сайте музея обширная онлайн-галерея, в которой можно зависнуть надолго. Никаких билетов, только хороший интернет!

View this post on Instagram A post shared by Gallerie degli Uffizi (@uffizigalleries) on Mar 1, 2020 at 1:35am PST

Это один из самых больших музеев в мире! Но так как попасть в Лондон и в обычное время не так-то просто, то виртуальный тур по этому музею всегда пользуется большим спросом. У них даже есть свой официальный YouTube-канал, на котором залиты видео-экскурсии по разным экспозициям. Самое время посмотреть!

Наверное, каждый мечтает хоть раз попасть в этот музей. И пока добратьcz до Нью-Йорка совсем нет возможности, онлайн-экскурсия по залам, которые обычный посетитель не успеет обойти и за несколько дней, это отличная идея. На сайте есть не только виртуальный тур, а и много снимков и роликов, на которых можно изучить отдельные произведения искусства!

Не теряйте времени, прямо сейчас переходите по ссылкам и отправляйтесь на экскурсию в увлекательный мир искусства. Доступ в интернет – ваш билет во все музеи мира, а карантин – время, чтобы посмотреть максимум.

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