Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2020

Октябрь 2020 начался с дождя, но это вовсе не повод расстраиваться и поддаваться унынию! Звезды готовят вам множество любовных приключений в этом месяце, так что поднимите подбородок повыше, оглянитесь вокруг и с улыбкой встречайте те чувства, которые вы так давно ждали. Все подробности – в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на октябрь 2020.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Октябрь готовит Овнам много приятных сюрпризов! Если в сентябре у вас было затишье на любовном фронте, то сейчас пора подготовиться к череде интересных встреч. Перестаньте отказываться от свиданий: стоит немного времени уделить и личной жизни, а то за рабочими бумагами вы совершенно забыли про поцелуи и романтические прогулки, правда?

Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельцов октябрь станет месяцем открытий, по большей части приятных. И хотя в отношениях перемен особо не предвидеться, звезды обещают массу впечатлений. Хочется сорваться и уехать на выходные в другой город или страну? Не сомневайтесь ни секунды, октябрь 2020 создан для путешествий и ярких впечатлений!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Кажется, Близнецы, вы давненько не были в кино! А ведь в октябре на экраны выходит столько прекрасных романтических комедий. И наверняка у вас есть догадки, кого стоит позвать с собой на киносеанс за компанию, правда? Не стесняйтесь проявлять инициативу: дружеская прогулка с интересным человеком вполне может положить начало чему-то большему.

Рак (22 июня — 22 июля)

А у Раков октябрь пройдет под девизом «Танцы, танцы, танцуют девчонки!» Пора расслабиться, отвлечься от забот и отдохнуть. Вы это заслужили! Тем более что звезды пророчат вам судьбоносную встречу именно на танцполе. Так что надевайте свое самое стильное платье, красьте губы и отправляйтесь покорять все дискотеки в городе – на одной из них вас ждет приятный сюрприз!

Лев (23 июля – 22 августа)

Октябрь – отличный месяц для перемен. Всегда есть что-то, что мы откладываем в долгий ящик: запись в спортзал, на курсы маркетинга, стрижку, покраску, шоппинг… Порадуйте себя симпатичным платьем, курсом бачаты или набором для рисования. И вот увидите, вы станете чуточку счастливее!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Девы, готовьтесь к всплеску эмоций! Судя по всему, октябрь будет очень насыщенным. Забудьте про диван и сериалы, записывайте в свой ежедневник все самые интересные события в вашем городе и запасайтесь билетами на концерты любимых исполнителей. Та самая встреча, которую вы так давно ждете, произойдет со дня на день, и вы же понимаете, что, сидя дома, только оттягиваете приятный момент

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы, оторвите взгляд от ноутбука на секуночку! Вы устали и совершенно забили на личную жизнь. Так нельзя! Хватайте свою вторую половинку (а если ее нет – симпатичного соседа или сотрудника!) и сходите, наконец, на ту выставку (концерт, кинопоказ…), куда так давно хотите попасть. А потом обсудите увиденное за чашечкой чая или бокалом вина. Отличный план, не находите?

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вы слишком озабочены своими отношениями. Нельзя столько времени копаться в себе и других людях. Запомните главное правило октября: если что-то не приносит вам удовольствия, от этого стоит избавиться. И правило касается всех сфер: работы, покупок и даже отношений. Может быть, пришло время пересмотреть свою жизнь?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют в октябре как можно больше времени проводить с семьей. Вспомните, когда вы последний раз пили чай с мамой, вели задушевные беседы с папой и водили в кино сестру? То-то же! Родные по вам очень скучают, а вы уже и забыли, какой заряд позитива получаете от встреч с близкими. Свидания и работа «съедают» слишком многое времени, поэтому отодвиньте их пока на второй план.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги, вы вообще там живы? Ведь стали слишком незаметными для окружающих, пропали из соцсетей и не ходите к друзьям в гости. Осенняя депрессия знакома всем, но не позволяйте унынию захватить вас. Иначе вы рискуете, что о вас все забудут и вообще перестанут куда-либо приглашать. Обидненько будет, правда? Активизируйтесь и вернитесь в строй!

Водолей (21 января— 18 февраля)

Пора взяться за голову! Лето закончилось, а вы всё куражитесь. Конечно, веселиться нужно, но все хорошо в меру. Пора бы и поработать, и за конспекты сесть – ответственность никто не отменял. Тем более, что у вас есть все шансы сделать большой карьерный рывок в октябре. А вы ведь не хотите упустить такой шанс?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, октябрь для вас – просто месяц счастья и успеха! Всё, за что вы будете браться, удастся вам легко и быстро. Так что запланируйте как можно больше полезных дел, раз уж такой фарт. Звезды обещают, что вы успеете всё – и на свидания сходить, и перед начальником предстать в выгодном свете, и себе уделить столько времени, сколько захочется. Дерзайте!

Фото: IStock

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