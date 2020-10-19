Когда переводят часы на зимнее время в 2020 году в Украине? Почему это делается и куда крутить стрелки? Чтобы переход на зимнее время 2020 у тебя прошел гладко — читай материал.

Когда переход на зимнее время 2020 и куда крутить стрелки?

В ночь с 24 на 25 октября 2020, с субботы на воскресенье, необходимо перевести стрелки часов на зимнее время. Куда крутить? Назад! Но вообще-то крутить тебе придется только те часы, которые переводятся вручную. То есть смартфоны, ноутбуки, компьютеры и фитнес-браслеты, по идее, время переведут без твоего участия. Но как проснешься в воскресенье, то все-таки не забудь сверить время на своих гаджетах с временем по радио или телевидению, например. Еще можно загуглить официальное время в Украине.

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Зачем переводят часы на зимнее время?

Перевод часов на зимнее время – это ежегодное событие, которое было внедрено в жизнь в Великобритании. Это случилось в 1908 году. Причина перехода на зимнее время — экономное распределение электроэнергии в течение суток. В Украине впервые перевели стрелки часов на зимнее время и на летнее тоже в 1981 году. Всего около 110 стран в мире используют переход на зимнее время и на летнее. В 2011 году в Украине пытались отменить ежегодный переход страны на зимнее и летнее время, но в итоге от этой инициативы отказались.

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Как переход на зимнее время влияет на организм?

Считается, что переход на зимнее время человеческий организм переносит гораздо легче, чем на летнее. Ведь нам выпадает шанс спать на целый час больше, что точно повлияет на настроение серой туманной осенью. Но все же стоит отметить, что биологические часы у всех людей работают по-разному. Поэтому нужно обратить внимание на то, как ты себя будешь чувствовать после перевода часов на зимнее время 2020 в Украине. Старайся за пару дней до перевода часов соблюдать режим сна, пить больше воды, не злоупотреблять жирной, острой и соленой пищей, а также умеренно заниматься физическими нагрузками.

Пусть твой переход на зимнее время 2020 тебя порадует и пойдет на пользу твоему организму и настроению!

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