Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 19 по 25 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Закон достойных – творить добро и не ссориться. На этой неделе тебе пригодится железная выдержка и стальные нервы. Тебя попытаются вывести из душевного равновесия. Не ведись, сохраняй спокойствие и принимай решения на «трезвую» голову. И придет успех!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Учись выбирать свои мысли, как выбираешь в шкафу одежду каждый день. В ближайшее время твоя эффективность и успешность будут напрямую зависеть от этого навыка. Впусти свет в свои мысли, и они осветят всю твою жизнь.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Запомни! Этот день обмену и возврату не подлежит! Повторяй себе это каждый день, как мантру. Не переставай бороться, ведь удача любит решительных и упертых. Как говорит новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова: «Если тебе трижды сказали «Нет!», на четвертый обязательно скажут «Да!».

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Ради успеха придется попотеть! Приходи на работу пораньше, а если не успеваешь выполнить план – задерживайся, но не откладывай на потом. Эта неделя станет решающей. Руководство оценит твое рвение к работе и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

То, что кажется суровым испытанием, может обернуться удачей. Тебя ждет ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше уважать.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Успех – это сумма маленьких усилий, повторяемых день за днем. Нужно остаться на работе допоздна? Внести маленькую правочку в три часа ночи? Сделай это! В конце недели ты поймешь, что все было не зря. На этой неделе высокая трудоспособность принесет успех!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе тебя ждет много дел из разряда «не откладывай на завтра». Но не переживай! К концу недели проблемы уйдут на второй план. Обязательно проведи время с друзьями.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

На этой неделе тебя ждут позитивные события – и в работе, и в амурных делах. Мечтаешь о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет начальника!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Семья всегда должна быть на первом месте. На этой неделе ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Как только почувствуешь, что между тобой и близкими назревает конфликт, отступи. Правота не принесет радости, а отношения испортятся.

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