Лето – сезон свежих фруктов, и использовать их полезные свойства нужно по максимуму. Кроме десертов, смузи и коктейлей, из большинства фруктов можно приготовить разнообразные натуральные маски для лица. Они намного эффективнее, чем магазинные. Да и наносить на кожу ароматное фруктовое пюре приятнее, чем любой крем, правда? Так как сейчас на прилавках горками лежат сочные персики, то именно из этих фруктов предлагаем тебе сделать маску для лица. Мы выбрали три оригинальных рецепта, которые легко приготовить в домашних условиях. Так что, записывай!

Персик + мёд

Такая маска повышает тонус и упругость кожи. Тебе понадобится:

– 1 персик

– 1 ст.л. мёда

Очисть персик, извлеки из него косточку, и тщательно вилкой разомни плод, пока не получится кашица. Добавь в нее мёд и снова перемешай. Получившуюся маску нанеси на лицо и оставь на 10-15 минут. Затем смой теплой водой.

Кстати, если у тебя сухая кожа, можешь добавить 1 ч.л. оливкового масла!

Персик + белок

Это средство идеально подойдет для жирной кожи: оно убирает лишний блеск, обезжиривает и тонизирует кожный покров.

Тебе понадобится:

– 1 персик

– 1 яйцо

Очисть персик, достань косточку и разомни мякоть вилкой в кашицу. Разбей сырое яйцо и аккуратно отдели белок от желтка. Белок влей к персику и перемешай получившуюся массу до максимальной однородности. Нанеси маску на лицо и оставь на 15 минут, прока не почувствуешь, что смесь подсохла и стягивает кожу.

Смой маску теплой водой.

Лайфхак! Желток не выбрасывай, а нанеси на корни волос перед мытьем головы, и оставь на 5-10 минут. Затем тщательно смой теплой водой с шампунем. Такая маска укрепляет структуру волос и придает им мягкости.

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Персик + лимонный сок

Идеальная летняя маска, которая освежает и тонизирует кожу. Для приготовления тебе понадобится:

– 2 персика

– 25 мл лимонного сока

– 5 г пищевой соды

– 5 г жидкого меда

Очисть персики, удали из них косточки и мякоть измельчи. К полученному пюре добавь лимонный сока, соду и мед. Тщательно перемешай! Маску нанеси на лицо и оставь на 15 минут, затем смой прохладной водой.

Фото: IStock