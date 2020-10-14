С Днем защитника Украины: поздравления в стихах
В понедельник, 14 октября, в Украине празднуют День защитника Украины. В этот день на государственном уровне почитаются мужество и отвага мужчин и женщин, которые всеми возможными силами защищают родную мать на военной службе. Украинцы ежедневно должны благодарить воинам за сохранение целостности государства и стремление мирного неба над головой. Поэтому в День защитника Украины не забудь поздравить воинов. Для этого мы подготовили для тебя поздравления с Днем защитника Украины в стихах.
Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас пришли.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага,
Вы на суше, в небе, море,
охраняйте нас всегда.
Эти строки поздравленья
вам хотим преподнести,
Праздник этот Украинский
очень важен для страны.
Пожелать хотим успеха,
больше радости и смеха,
Понимания в семье
и покоя на земле.
Желаю любви, оптимизма,
Любви, красоты, магнетизма,
Здоровья, удачи, богатства,
Со мной никогда не расстаться!
Будь смелым, подвижным, активным,
Будь сильным, здоровым, спортивным,
Ты самый крутой из парней у меня!
Поздравляю тебя с 14 октября!
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед!
Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,
Будьте счастливы, здоровы, остальное все — не важно.
Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!
Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас должны.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага, В
ы на суше, в небе, море, о
храняйте нас всегда!
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