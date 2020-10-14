14 октября отмечается День защитника Украины. Многие из нас, конечно же, захотят поздравить с важным государственным праздником близких и друзей. А Новый канал в этом поможет! Поздравления с Днем защитника Украины в прозе и поздравления с Днем защитника Украины в стихах уже есть на сайте. Из множества вариантов выбирай тот, который пришелся по душе больше всех, и дополняй его визуально. Лучшие открытки и картинки, которыми можно красиво и от всего сердца поздравить с Днем защитника Украины, – далее в материале. Сохраняй себе!

День защитника Украины – особенный праздник. Он отмечается 14 октября – в День святой Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. В 2014 году День защитника Украины был объявлен государственным праздником. Спустя год Верховная Рада закрепила его как выходной. Больше об истории праздника – День защитника Украины – читай на сайте Нового канала.

Открытки с Днем Защитника Украины 2020

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