Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Овен говорит: если тебе не нравится место, где ты находишься, смени его, ты же не дерево. Этот совет касается разных сфер жизни. Не чувствуешь себя хорошо рядом с партнером, подумай, того ли человека ты выбрала. Раздражает работа? Не стоит себя изводить, отправляйся на поиски нового места. Все получится!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Телец гласит: судьба решает, кому прийти в твою жизнь, а сердце – кому в нем остаться. Доверяй внутреннему голосу, он подскажет правильный путь, правильные шаги навстречу счастью. Звезды советуют прислушиваться к инстинктам и чувствам, а не к трезвому расчету.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Ничто так не мотивирует, как собственные достижения. Не забывай хвалить себя даже за небольшие успехи. Не занимайся самобичеванием. Если замечаешь такое за собой, переключись на саморазвитие. Это полезнее.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Лев гласит: Вселенная имеет значение лишь тогда, когда рядом люди, которых мы любим. Дай близким понять, насколько они важны и ценны для тебя. Порой из-за большого количества работы и бытовых дел, мы просто забывает о тех, кто всегда поддерживает нас и подталкивает к новым свершениям.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Дева предупреждает: никогда не поздно: извиниться, измениться, простить, полюбить. Если ты не хочешь потерять человека, не бойся рассказать о своих чувствах, не бойся открыться и пойти на компромисс. Это покажет твою силу, внутренний стержень и желание сохранить хорошие отношения.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября для знака Козерог говорит: пока ты не сдаешься, ты сильнее своей судьбы. Самые успешные люди – воины, которые выстояли перед жизненными испытаниями, оправились после многочисленных неудач и продолжили борьбу. Только так чувствуется вкус успеха. Только так он ценится.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Не сиди, сложа руки. Не завидуй другим, лениво развалившись на диване. Ты способна на все! Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Заставляй себя в те моменты, когда ничего не хочется. Обычно такая хандра нападает всего за несколько шагов до победы. Держись, не опускай руки, продолжай бороться. И успех тебя найдет!

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