Выходные в октябре 2020: сколько будем отдыхать
Выходные в октябре 2020 будут немного дольше. Читай, что ждет украинцев в десятый месяц года Белой Металлической Крысы! Будем ли отдыхать дополнительные дни? Сколько выходных будет в Украине в октябре 2020? Ответы – в материале!
Выходные в октябре 2020
Всего в октябре 2020 будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных. Выходные в октябре 2020 – даты: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Помимо обычных субботу и воскресений, украинцев порадуют еще одним дополнительным днем для отдыха. 14 октября – День защитника Украины – государственный праздник и официальный выходной.
Календарь праздничных дней октября 2020
- 4 октября – Всемирный день животных
- 4 октября – Всемирный день учителей
- 5 октября – Международный день врача
- 6 октября – День работников образования
- 8 октября – День юриста
- 9 октября –Всемирный день почты
- 9 октября – День риелтора
- 10 октября – Всемирный день психического здоровья
- 11 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
- 11 октября – День художника
- 12 октября – День кадрового работника
- 18 октября – День работников пищевой промышленности
- 25 октября – День маркетолога
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