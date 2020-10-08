Когда любимое колечко и серьги тускнеют, это не значит, что они навсегда потеряли свой «товарный» вид. Потускневшее серебро и золото лишь сигнал к тому, что вы давно не чистили любимые украшения, и их пришло время! Вам вовсе не обязательно искать специалистов и мастерские, почистить золото серебро самостоятельно в домашних условиях – очень легко. И мы собрали несколько полезных советов и рекомендаций, как это сделать.

Сода

Сода – идеальное мягкое средство для очистки украшений из серебра и золота. Она точно не поцарапает драгоценность, что очень важно в этом случае!

Как очистить украшение с помощью соды:

Смешайте небольшое количество соды с теплой водой, чтобы получилась однородная пастообразная смесь. Опустите в нее украшение, и слегка потрите его пальцами. Ополосните драгоценность под проточной водой и вытрите хлопковой тряпочкой.

Зубная паста

Так же почистить украшения из золота и серебра можно обычной зубной пастой или зубным порошком.

Для этого лучше всего использовать зубную щетку с мягкими щетинками, она максимально нежно очистит поверхность украшения и камень.

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Как очистить украшение с помощью зубной пасты:

Нанесите немного пасты на влажную щетку и аккуратно почистите украшение. Затем промойте его под проточной водой и вытрите насухо чистой хлопковой тканью.

Если же ни с помощью соды, ни зубной пасты ваше украшение не стало блестеть, значит, пора браться за «тяжелую артиллерию».

Моющее средство для посуды

Да-да, именно оно поможет вам справиться с более глубокими повреждениями и загрязнениями.

Как очистить серебро и золото моющим средством:

Вылейте немного средства в небольшую миску и добавьте столовую ложку теплой воды. Вооружитесь мягкой зубной щеткой и опустите ее вместе с кольцом в средство: чистить нужно непосредственно, погрузив украшение в моющую смесь.

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Если вы видите, что ваше украшение загрязнилось достаточно сильно, оставьте его на полчаса в мыльном растворе, и только потом приступайте к чистке.

После промойте украшение теплой водой и вытрите хлопковой тканью.

Вот и все секреты! Уверены, вы будете удивлены, увидев, как любимое колечко засияет ярче, чем при покупке.