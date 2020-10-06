Классический глинтвейн: пошаговый рецепт согревающего напитка

Осенью и зимой стоит побаловать себя чашечкой ароматного глинтвейна. Немного горячего вина и пряностей согреют и тело, и улучшат настроение. Записывай классический рецепт глинтвейна и сама сделай себе праздник.

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Чтобы приготовить глинтвейн, тебе понадобится:

красное сухое вино — 1 бутылка (750 мл) черный перец горошком — 5 шт. гвоздика — 3 шт. корица — 2 палочки анис в звездочках — 1 шт. кардамон — 1 щепотка или стручок апельсиновая цедра — 2 полоски молотый имбирь – 1 ч. л. лимонная цедра — 1 полоска розмарин — 1 веточка сахар — 70 г

Готовим!

Все пряности сложи в кастрюльку и залей красным вином. На медленном огне, не доводя до кипения, вари вино со специями около часа. Как только от поверхности начнет подниматься пар, накрой глинтвейн крышкой и выключи огонь. Глинтвейн должен настояться как минимум 10-15 минут! Для сохранения тепла можешь укутать кастрюлю полотенцем!

Уникальность этого напитка в том, что его практически невозможно испортить! Соотношение пряностей ты можешь выбрать совершенно любое, на свой вкус.

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Создавай разнообразные сочетания ванили, корицы и других специй и получай каждый раз совершенно новый вкус глинтвейна!

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