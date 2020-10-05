Выходные в октябре 2020: сколько будем отдыхать

Выходные в октябре 2020 будут немного дольше. Читай, что ждет украинцев в десятый месяц года Белой Металлической Крысы! Будем ли отдыхать дополнительные дни? Сколько выходных будет в Украине в октябре 2020? Ответы – в материале!

Выходные в октябре 2020

Всего в октябре 2020 будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных. Выходные в октябре 2020 – даты: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Помимо обычных субботу и воскресений, украинцев порадуют еще одним дополнительным днем для отдыха. 14 октября – День защитника Украины – государственный праздник и официальный выходной.

Календарь праздничных дней октября 2020

4 октября – Всемирный день животных

4 октября – Всемирный день учителей

5 октября – Международный день врача

6 октября – День работников образования

8 октября – День юриста

9 октября –Всемирный день почты

9 октября – День риелтора

10 октября – Всемирный день психического здоровья

11 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

11 октября – День художника

12 октября – День кадрового работника

18 октября – День работников пищевой промышленности

25 октября – День маркетолога

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