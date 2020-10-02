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Выходные в октябре 2020: сколько будем отдыхать

Выходные в октябре 2020

Выходные в октябре 2020 будут немного дольше. Читай, что ждет украинцев в десятый месяц года Белой Металлической Крысы! Будем ли отдыхать дополнительные дни? Сколько выходных будет в Украине в октябре 2020? Ответы – в материале! 

Выходные в октябре 2020

Всего в октябре 2020 будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных. Выходные в октябре 2020 – даты: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Помимо обычных субботу и воскресений, украинцев порадуют еще одним дополнительным днем для отдыха. 14 октября –  День защитника Украины – государственный праздник и официальный выходной.

Календарь праздничных дней октября 2020

  • 4 октября – Всемирный день животных
  • 4 октября – Всемирный день учителей
  • 5 октября – Международный день врача
  • 6 октября –  День работников образования
  • 8 октября – День юриста
  • 9 октября –Всемирный день почты
  • 9 октября –  День риелтора
  • 10 октября –  Всемирный день психического здоровья
  • 11 октября –  День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • 11 октября –  День художника
  • 12 октября – День кадрового работника
  • 18 октября – День работников пищевой промышленности
  • 25 октября – День маркетолога

Фото: iStock

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