Коронавирус из Китая поразил всю планету. Все началось в декабре 2019 года в городе Ухань и продолжается до сих пор. Переходите на этот сайт, чтобы знать актуальную информацию об этой пандемии во всем мире. Оперативные данные по ситуации в Украине публикуется на официальных сайтах МОЗ, ВОЗ и телеграм-канале Коронавірус_інфо, который верифицирован МОЗ Украины.

Коронавирус: что мы о нем знаем?

По информации МОЗ, коронавирус – это семейство респираторных вирусов, которое приводит к простуде и серьезным проблемам с дыханием. На сегодняшний момент он может вызвать тяжелую пневмонию. Известно, что этот вирус передается воздушно-капельным путем и от животных к людям. Как можно подхватить коронавирус:

Профилактика коронавируса: меры, чтобы не заразиться

воздушно-капельным путем (кто-то чихал или кашлял вблизи от вас). Важно! Этот вирус не передается по воздуху на большие расстояния. Врачи рекомендуют придерживаться дистанции от метра к потенциальным больным.

через прикосновения (рукопожатия, касания к поручням, ручкам в местах с большой проходимостью людей, а после прикосновения к лицу грязными руками).

Коронавирус: сиптомы

Коронавирус можно спутать с гриппом. Но в этом случае першения и боли в горле нет. Основные сиптомы коронавируса:

повышенная температура,

кашель,

затрудненное дыхание.

Коронавирус: где пройти тест

Если ты обнаружил (-а) похожие симптомы, то решение есть. Нервы тут не помогут, а вот осторожность и самоизоляция не позволит вирусу распространиться. Ни в коем случае не занимайся самолечением, тем более народными средствами. Уже доказано, что ни лук, ни другие припарки и ингаляции над картошкой ничего не дают.

Первым делом нужно остаться дома и никуда не выходить. Благо есть службы доставки. Так что все нужно можно заказать онлайн. Но не забудь надеть медицинскую маску и перчатки, когда будешь забирать товары.

Во-вторых – сразу обратись к врачу за диагностикой. После разговора с ним ты выяснишь, стоит ли “ставить себе диагноз” – коронавирус.

Если подозрение подтвердилось, то третий шаг – пройти тест. В Киеве его можно сделать вот в этих больницах:

Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1),

Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17),

Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1),

детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30),

детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои),

3 городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23),

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).

В этих больницах тест сделают бесплатно, если есть направление от врача. Если ты живешь в другом городе, то советуем позвонить в городскую больницу и по телефону выяснить этот вопрос. В медицинских учреждениях обязаны делать тест людям, у которых врачи подтвердили подозрение на коронавирус.

Как сделать антисептик в домашних условиях?

Лучше беречь себя и своих родных – проводить время дома, уделить внимание тем делам, которые всегда откладывались, можно спланировать прогулки в парках, сохраняя дистанцию от других людей. И, конечно, обрати внимание на поддержание иммунитета. Забота о себе сейчас важнее всего. Будьте здоровы!

Фото – pixabay.com