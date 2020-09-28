Ждешь осенние каникулы? Они начнутся уже в этом месяце! Более того, отдых продлится на пару дней дольше, чем планировалось.

Учебный год 2020-2021 легким не назовешь: карантин, дистанционное обучение, тесты и переживания за будущее. Но уже в конце октября ученики смогут перевести дыхание и отдохнуть.

По рекоментациям Министерства образования и науки Украины осенние каникулы 2020 должны состояться с 26 октября по 1 ноября включительно. Но политическая ситуация внесла свои коррективы. В связи с проведением местных выборов (25 октября) осенние каникулы увеличиваются на пару дней. Вероятнее всего, уже с 22 октября. Синхронизация избирательного процесса и графика школьных занятий связана с тем, что школы станут местом волеизъявления избирателей.

Подчеркнем, что даты осенних каникул 2020 имеют рекомендательный характер. Каждое учебное заведение самостоятельно определяет период отдыха учеников и может менять даты и продолжительность каникул в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, готовности к отопительному сезону и других факторов.

Если вы мечтаете о небольшом отдыхе с детьми – ждать осталось недолго. Как раз будет время организовать путешествие, если есть желание покататься по Украине.

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